Pietro Lombardi hat eine Unterlassungserklärung erhalten

Der Streit zwischen Pietro Lombardi (32) und Sarah Engels (32) geht in eine neue Runde. Nachdem Sarah einen Witz auf Kosten ihres Ex-Mannes gemacht hatte, sprang dessen Verlobte Laura Maria Rypa (29) für ihn in die Bresche und ging die Sängerin im Netz an. Daraufhin bekam sie eine Unterlassungserklärung, dass sie den Namen von Sarah und Pietros Sohn Alessio nicht mehr nennen darf. Nun hat es auch Pietro selbst erwischt, wie er auf Instagram verrät. "Also, ich habe Post vom Anwalt bekommen – eine Unterlassungserklärung", beginnt er sein wütendes Statement und wettert an Sarah gerichtet: "Du sagst immer: 'Zum Schutze des Kindes'. Du schickst eine Unterlassungserklärung nicht zum Schutze des Kindes, sondern zum Schutz von dir selbst, damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt."

Besonders eine Formulierung stößt dem dreifachen Papa dabei aber ganz übel auf. "Aber scheißegal, ich will gar nicht reden, ich will euch gar nichts Böses, wirklich nicht. Aber ein Vorwurf, der im Anwaltsbrief stand... Schämt euch. 'Der Kindesvater nutzt das Kind nur für Promotion'", zitiert er fassungslos und holt direkt zum Gegenschlag aus: "Sagte die, die das Kind immer mit Gesicht zeigt, wo ich gekämpft habe, dass sie das nicht macht. Da hat man drauf geschissen. Die, die Werbung für Kinderspielzeug macht, 30.000, 40.000 Euro verdient, wo das Kind von hinten zu sehen ist, wie es das Spielzeug anpackt [...] damit die Story besser ist, sagt mir so etwas. Auf die anderen Sachen gehe ich nicht ein, aber das ist eine Schande. Ich habe noch nie einen Cent mit meinem Kind verdient."

Begonnen hatte das ganze Drama, als Sarah Pietros Aussage "Weil mein Ruf kaputtgeht, nicht deiner" in einem Werbepost für ihren Schlag den Star-Auftritt zitierte und ihn damit ein wenig auf die Schippe nahm. Daraufhin schoss Laura gegen Sarah und warf ihr unter anderem vor, Alessio davon abzuhalten, seine beiden Halbbrüder, also die gemeinsamen Kinder von Pietro und Laura, zu sehen. Daraufhin kassierte sie eine Unterlassungserklärung und sollte Alessios Namen nicht mehr in den Mund nehmen. Das wurde wiederum Pietro zu viel. "Das ist für mich an Peinlichkeit nicht mehr zu übertreffen, dass man jetzt irgendwie auf Übermutter macht und irgendwie zum Schutz des Kindes...", reagierte er damals genervt in seiner Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Engels im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Engels und Pietro Lombardi, Mai 2011

Anzeige Anzeige