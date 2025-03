Peinliches Fan-Treffen: Kajol sorgt im Netz für Belustigung

Während ihres Aufenthalts in einem bekannten Restaurant in Mumbai erlebte Kajol (50) einen unerwarteten Moment mit einem ihrer Fans. Die Bollywood-Bekanntheit wurde auf dem Weg zu ihrem Auto von einem älteren Herrn angesprochen, der sie um ein Autogramm und ein Selfie bat. Doch in seiner Aufregung trat der Mann versehentlich auf Kajols Fuß, wie ein Video auf Instagram beweist. Trotz des Missgeschicks reagierte die "Dilwale Dulhania Le Jayenge"-Darstellerin ruhig, lächelte weiterhin und erfüllte dem Fan seine Wünsche, bevor sie ihren Weg fortsetzte.

Der gesamte Moment wurde von einem Beobachter gefilmt und kursiert nun auf der Plattform, wo sich ihre Fans sichtlich über die Situation amüsieren. Ein belustigter User fragte in den Kommentaren: "Warum passieren solche Dinge eigentlich immer nur bei Kajol?" Ein weiterer ihrer Anhänger machte indessen Scherze über die unveränderte Hartnäckigkeit des männlichen Fans, der in dem Moment lediglich betroffen die Zunge herausstreckte: "Der Onkel denkt sich 'Wie auch immer' und möchte einfach nur sein Foto haben."

Kajol zeigte schon in der Vergangenheit, dass sie nicht nur entspannt mit Fans umgehen, sondern auch wahre Heldenqualitäten vorweisen kann. Vor einigen Jahren verdankte ihr Kollege und guter Freund Shah Rukh Khan (59) der Schauspielerin sogar sein Leben: Während der Dreharbeiten zum Film "Dilwale" wäre Shah Rukh nämlich beinahe einen Wasserfall in Island hinuntergestürzt. Sein Co-Star reagierte schnell und hielt ihn rechtzeitig fest. Er drückte seine Dankbarkeit in einem Making-of-Video, welches auf YouTube zu finden ist, aus: "Vielen Dank, dass du mir mein Leben gerettet hast!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Kajol, Dezember 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol

Anzeige Anzeige

Anzeige

Habt ihr diese Reaktion von Kajol erwartet? Ja, sie ist eben einfach eine total coole Frau. Nein, ich habe von ihr mehr Drama erwartet. Ergebnis anzeigen