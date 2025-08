Harvey Weinstein verklagt Produzenten um zwei Millionen Euro

Harvey Weinstein (73) hat erneut juristischen Ärger – dieses Mal allerdings in der Rolle des Klägers. Der ehemalige Filmproduzent hat die Produzenten der Tour zum Musical "Finding Neverland" verklagt. Hintergrund ist ein Streit um über zwei Millionen Euro, die ihm und seinen Firmen Weinstein Live Entertainment sowie Finding Neverland USA LLC angeblich zustehen. Wie TMZ berichtet, beruft sich Weinstein auf frühere Vereinbarungen, die jedoch nicht final unterzeichnet worden seien. Obwohl man sich bis zum Start der Tour im Oktober 2016 an diese Abmachungen gehalten habe, sei die Auszahlung seiner Anteile plötzlich gestoppt worden.

In den Unterlagen, die bei einem Gericht in New York eingereicht wurden, beschuldigt Harvey seine Partner, rund vier Prozent der Bruttoeinnahmen der Tour – etwa vier Millionen Euro – unberechtigterweise einbehalten zu haben. Darüber hinaus fordert er Zahlungen, die ihm wöchentlich zugesagt worden sein sollen, darunter eine Beratungsgebühr von 3.300 Euro sowie eine Beteiligung von 27,5 Prozent an den Nettogewinnen. Neben den ausstehenden Millionen verlangt Harvey nun auch die Begleichung aller Anwaltskosten durch die beklagte Partei. Die Produzenten selbst haben sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.

Die Klage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Ruf des früher einflussreichen Hollywood-Moguls ohnehin massiv beschädigt ist. Erst vor wenigen Monaten wurde Harvey in einem zweiten Verfahren wegen Sexualdelikten schuldig gesprochen – wobei einer der schwerwiegendsten Anklagepunkte aufgrund eines gescheiterten Jury-Entscheids allerdings mit einem Verfahrensabschluss endete. Seine Karriere, einst so glanzvoll, ist damit de facto am Ende.

Getty Images Harvey Weinstein, ehemaliger Produzent

Getty Images Harvey Weinstein im Mai 2025

Getty Images Harvey Weinstein mit seinem Anwalt, Oktober 2022