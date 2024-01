Fans erfreut: Seltenes Foto von Steffi Graf und Andre Agassi

Süße Neujahrsgrüße von Steffi Graf (54)! Die Tennislegende gewann als bisher einzige Person den Golden Slam. Seit nunmehr über 20 Jahren ist sie mit Andre Agassi (53) verheiratet. Der Amerikaner ist ebenfalls einstiger Tennisprofi und Wimbledon-Sieger. Aus der Öffentlichkeit haben sich die beiden seit ihren Karriereenden fast vollständig zurückgezogen. Zur Feier des neuen Jahres begeistern Steffi und Andre jedoch die Fans mit einem Pärchenbild!

Auf dem Schnappschuss, den Andre auf Instagram teilt, sind die beiden Tennisstars zu sehen. Arm in Arm lächeln sie fröhlich in die Kamera. Die Fans sind sichtlich begeistert von dem seltenen Anblick der glücklichen Eheleute. "Das süßeste Paar aller Zeiten", "Absolute Legenden" und "Meine Idole, ich liebe euch beide", kommentieren die sie zuhauf unter dem Beitrag.

Solch einen Einblick gewährt Steffi der Öffentlichkeit nur selten. Im Interview mit Vogue Germany verriet sie, warum sie sich so bedeckt hält: "Ich fühle mich in meiner Privatsphäre einfach wohler – und konzentriere mich auf das, was mir wichtig ist." Dazu scheint unter anderem ihre Ehe zu gehören.

Getty Images Steffi Graf, 2009 in London

Getty Images Andre Agassi, Ex-Tennisspieler

Getty Images Steffi Graf im April 2017

