Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham flogen für Essen nach Genf

Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30) haben sich am Freitag einen ganz besonderen Ausflug gegönnt: Das Paar flog kurzerhand von London nach Genf – nur um dort zu Mittag zu essen. Nicola teilte auf Instagram Fotos von ihrem extravaganten Date. Die Schauspielerin präsentierte sich dabei wie gewohnt stilsicher in einem schwarzen Pelzmantel, einer weiten Jeans und passenden Accessoires wie einer schwarzen Mütze und Lederhandschuhen. Brooklyn wählte ein lässiges Outfit bestehend aus einer beigefarbenen Jacke und dunkelblauen Hosen. Zu den Schnappschüssen schrieb Nicola schlicht: "Sind nach Genf zum Mittagessen geflogen" und fügte Emojis hinzu.

Bevor sie in die Schweiz reisten, waren die beiden laut Daily Mail noch in England unterwegs, um Brooklyns neue Hot-Sauce-Marke Cloud23 zu promoten. Allerdings hatte Brooklyn offenbar einen vollen Terminkalender, denn er musste aufgrund dieser beruflichen Verpflichtungen auf eine wichtige Familienveranstaltung verzichten: Die Show seiner Mutter Victoria Beckham (50) bei der Paris Fashion Week am selben Abend. Während seine Geschwister Romeo (22), Cruz (20) und Harper (13) sowie Vater David Beckham (49) in der ersten Reihe die neueste Kollektion der Designerin bewunderten, stellte Brooklyn seine eigene Marke vor.

Brooklyn und Nicola, die im April 2022 geheiratet haben, lieben es, ihren glamourösen Lebensstil in vollen Zügen zu genießen. Nicola, die aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie stammt, und Brooklyn, der älteste Sohn der Beckhams, sind nicht nur als Paar, sondern auch beruflich ein starkes Team. Auf Instagram zeigen sie sich immer wieder verliebt und sorgen mit ihrer glamourösen Lebensweise regelmäßig für Schlagzeilen.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei der Eröffnungsfeier von Cloud23

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

