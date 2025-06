Mit diesem Gericht wollte Prinz William seine Kate erobern

Mit einem einfachen Gericht und viel Charme versuchte Prinz William (42) einst, das Herz seiner damaligen Freundin Kate (43) zu erobern. Während ihrer Studienzeit an der Universität St. Andrews überraschte er sie mit selbst gekochten Mahlzeiten, allen voran einer klassischen Spaghetti Bolognese. "Er hat verschiedene Dinge gekocht, vor allem Bolognese", erinnerte sich die Prinzessin von Wales laut Hello! 2019 gegenüber TV-Köchin Mary Berry (90). Auch wenn dieser Versuch von Romantik nicht immer reibungslos verlief, schienen die Kocheinlagen dennoch Eindruck hinterlassen zu haben – immerhin sind die beiden seit mittlerweile vierzehn Jahren verheiratet.

Die Wahl fiel wohl nicht zufällig auf dieses Gericht, wie der britische Sternekoch Tom Shepherd gegenüber Hello! erklärte: "An Bolognese ist etwas unbestreitbar Romantisches. [...] Natürlich erinnern wir uns alle an Susi und Strolch, die sich einen Teller Spaghetti teilen: Es ist nostalgisch, intim und ein bisschen verspielt. Zusammen eine Schüssel Pasta zu teilen, fühlt sich persönlich an, als würde man mit Herz kochen." Abgesehen davon versuchte sich der britische Thronfolger aber auch an aufwendigerem Essen – meistens verliefen diese Versuche aber weniger erfolgreich. "Als ich versucht habe, Kate zu beeindrucken, habe ich versucht, richtig ausgefallene Abendessen zu kochen, und dann ist immer irgendetwas angebrannt, irgendwas ist übergelaufen, etwas ist in Brand geraten und sie saß im Hintergrund und hat versucht zu helfen und letztlich die ganze Situation übernommen", erinnerte sich William vor einiger Zeit.

Mittlerweile hat sich die Rollenverteilung bei den britischen Royals aber offenbar geändert – 2012 erklärte die Königshausspezialistin Katie Nicholl gegenüber Vanity Fair, dass Kate gerne selbst den Kochlöffel schwingt: "Abends geht sie ihrem Hobby nach und bereitet Williams Lieblingsessen zu, Brathähnchen." Das bestätigte im vergangenen Jahr auch die Royal-Expertin Roya Nikkah. "Nach der Schule sind nur sie fünf zu Hause, und Kate – nicht eine Köchin oder Haushälterin – bereitet gewöhnlich das Abendessen zu."

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2011

ActionPress / Tim Rooke / SIPA Prinz William und Prinzessin Kate auf der Isle of Mull

