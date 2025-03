Drittes Trimester: Romina Palm gibt Schwangerschaftsupdate

Romina Palms (25) Schwangerschaft nähert sich so langsam dem Endspurt. Auf Instagram verkündet sie den Start des dritten Trimesters – und gibt ein kleines Update über die aktuellen Veränderungen. Ihr Baby sei inzwischen schon stolze 40 Zentimeter groß und bereits knapp 1,4 Kilogramm schwer – die junge Influencerin kann es kaum glauben. Was ihr aber besonders auffalle: "Wie meine Hormone total verrückt spielen."

Bis jetzt sei Romina eigentlich eine "superentspannte Schwangere" gewesen. Inzwischen sei die Blondine aber extrem nah am Wasser gebaut. "Egal was ist, ich fange an zu weinen", schildert sie, muss dabei aber auch schmunzeln. Denn sie weiß ja: Schuld daran sind die Schwangerschaftshormone. "Christian muss mich oft in den Arm nehmen und trösten. Ich kann es nicht wirklich beschreiben", erzählt sie ratlos. Ein wenig Angst habe sie vor allem vor dem, was vor ihr liege – ihre Community zeigt dafür aber eine Menge Verständnis. "Es ist überhaupt nicht schlimm, liebe Romi. Es ist völlig normal und es muss sich erst mal alles irgendwie einspielen", beruhigt sie eine Followerin.

Worüber sich die 25-Jährige aber sehr freue, ist, dass sie die Tritte ihrer kleinen Tochter nun immer intensiver spüre. Von dem ersten Tritt ihres Babys berichtete Romina erst im sechsten Monat. "Ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben. Das ist gerade so krass, wundervoll und einzigartig", schwärmte sie voller Freude auf Instagram von diesem Meilenstein in ihrer Schwangerschaft. Da die Freundin von Christian Wolf eine Vorderwandplazenta habe, sei es ganz normal, die Bewegungen des Kindes erst "relativ spät" wahrzunehmen.

Instagram / rominapalm Romina Palm im März 2024

Instagram / rominapalm Romina Palm, Januar 2025

