Im sechsten Monat: Romina Palm spürt ihr Baby nun endlich

Romina Palm (25) ist im sechsten Monat schwanger – und das teilt die werdende Mama voller Freude auf Instagram mit ihren Fans. Dieser Meilenstein ist allerdings nicht allein der Grund, warum die GNTM-Bekanntheit feiert. Wie sie in ihrer Story erzählt, hat sie nun zum ersten Mal die Bewegungen ihres Babys gespürt. "Ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben. Das ist gerade so krass wundervoll und einzigartig", schreibt sie und schildert, dass sie auch gerade erst bei der Frauenärztin gewesen sei. Die habe ihr geholfen, die Bewegungen nachzuvollziehen, sodass Romina sie besser einordnen kann.

Warum sie erst jetzt ihr Baby spürt, hat auch einen Grund. Schon vor Kurzem erklärte sie ihren Fans: "Ich habe eine Vorderwandplazenta, da spürt man sie [die Bewegungen] erst relativ spät." Dabei liegt die Plazenta direkt unter der Bauchdecke, weswegen die winzigen Bewegungen des wachsenden Kindes von außen nicht so leicht zu erkennen oder überhaupt spürbar sind. Die Frauenärztin habe während des Ultraschalls immer angemerkt, wann genau der Sprössling getreten hat. Wie Romina in ihrer Story erzählt, konnte sie die kleinen Impulse also doch schon länger spüren, habe aber bisher gedacht, es seien ihre Organe gewesen, in denen es rumore. Dass sie die Bewegungen jetzt bewusst wahrnehmen kann, haut sie aus den Socken: "Ich wünsche wirklich jedem, dass er das einmal spüren darf."

Romina und ihr Partner Christian Wolf halten im Netz alle Erfahrungen der Schwangerschaft für ihre Community fest. So auch, dass die beiden ein Mädchen erwarten. Das hat die Influencerin allerdings total überrascht. "Mein Bauchgefühl hat mich total hops genommen! Ich war zu 100 Prozent davon überzeugt, dass es ein Junge wird. Ich dachte, die mütterlichen Instinkte können nicht falsch sein. Tja, falsch gedacht", schilderte sie vor Kurzem. Für Romina ist es der erste Nachwuchs – Christian hat bereits einen kleinen Sohn aus einer früheren Beziehung.

Instagram / rominapalm Romina Palm im Januar 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im Dezember 2024

