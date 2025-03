So geht Michelle Obama mit ständigen Krisengerüchten um

Michelle Obama (61) hat Gerüchte um eine angebliche Ehekrise mit ihrem Mann Barack Obama (63) deutlich zurückgewiesen. Während einer Live-Aufzeichnung ihres neuen Podcasts "IMO with Michelle Obama and Craig Robinson" sprach die ehemalige First Lady offen über "negative Energie" und "Gossip", die ihre Beziehung in den letzten Jahren begleitet hätten. "Es gab viele Gerüchte, viel Klatsch und Tratsch, aber das meiste davon ist völlig erfunden und bringt uns nichts", erklärte Michelle. Auf die Frage, wie sie und Barack auch nach den Jahren im Weißen Haus hoffnungsvoll bleiben konnten, antwortete sie: "Wir haben gelernt, diese negative Energie nicht in unseren Raum eindringen zu lassen."

Dabei betonte Michelle, wie wichtig es sei, sich von Social-Media-Kommentaren fernzuhalten und sich auf verlässliche Informationsquellen zu konzentrieren. "Ich habe mir niemals einen Kommentarbereich angeschaut", erklärte sie und riet dazu, das Spektrum der eigenen Informationsbeschaffung zu erweitern. In ihrem Podcast, der am 12. März Premiere feierte, möchte sie zusammen mit ihrem Bruder Craig Robinson (53) einen Raum für offene Gespräche schaffen. Hierbei geht es nicht nur um persönliche Erfahrungen, sondern auch darum, anderen Menschen dabei zu helfen, mit Unsicherheiten und Herausforderungen umzugehen. "Das Wichtigste ist, sich selbst treu zu bleiben – egal, was andere sagen", so Michelle weiter.

Privat gaben Michelle und Barack, die seit mehr als 30 Jahren verheiratet sind, immer wieder Einblicke in ihre Beziehung. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter, Malia (26) und Sasha (23), deren Erziehung sie stets auch in schwierigen Zeiten im Blick behalten haben. Michelle schilderte im Podcast allerdings auch humorvoll die Herausforderungen des Alltags mit Barack, etwa, dass er früher gerne mal "getrödelt" habe. Doch sie betonte auch, wie sehr sich ihr Mann in den Jahren verändert hat: "Er hat sich verbessert, aber das war eine 'Du-musst-dich-anpassen'-Situation." Ihrer Ehe scheinen solche Witze nichts anzuhaben, und die Gerüchte über ein Ende dürften zumindest vorerst wieder verstummt sein.

Getty Images Michelle und Barack Obama im Februar 2018

Getty Images Barack Obama und Michelle Obama, August 2024

