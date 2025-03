Das nervt Michelle Obama am meisten an Ehemann Barack

Michelle Obama (61) gewährt in ihrem neuen Podcast "IMO", den sie gemeinsam mit ihrem Bruder Craig Robinson (53) ins Leben gerufen hat, einen humorvollen, aber zugleich ehrlichen Einblick in ihren Alltag mit Barack Obama (63). Dabei verriet die ehemalige First Lady, dass vor allem das Zeitgefühl ihres Mannes oft eine Herausforderung für sie darstellt. "Wenn wir um drei Uhr losmüssen, bedeutet das, dass um genau drei Uhr auch wirklich alles erledigt sein muss", erklärte Michelle in der ersten Episode des Podcasts. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, dass Barack dann oft noch kurz die Gelegenheit nutze, um Dinge wie einen Toilettengang zu erledigen. Craig lachte und meinte, das liege wohl an Baracks hawaiianischen Wurzeln und scherzte, er sei "auf Inselzeit".

Michelle machte jedoch deutlich, dass es in den 30 Jahren ihrer Ehe durchaus Fortschritte in Bezug auf Pünktlichkeit gegeben habe. "Er hat sich verbessert", sagte sie anerkennend und fügte hinzu, dass die Anpassung an ihre Vorstellung von "pünktlich" ein notwendiger Prozess gewesen sei. Auch ihre Töchter Sasha (23) und Malia (26) profitieren offenbar von dem hohen Stellenwert, den ein genauer Zeitplan für Michelle hat. "Wenn sie mit mir etwas unternehmen, sind sie immer früh dran", betonte sie. Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass Pünktlichkeit auch in der Familie, in der sie und Craig aufgewachsen sind, stets eine wichtige Rolle gespielt habe. "Bei uns war 'pünktlich' eigentlich schon zu spät", erinnerte sich Michelle.

Hinter den humorvollen Anekdoten der Obamas verbirgt sich eine tiefgehende Verbundenheit, die sie immer wieder öffentlich zeigen. Trotz der kursierenden Gerüchte über mögliche Eheprobleme wirkten die Valentinstagsgrüße, die das Paar kürzlich auf Instagram teilte, sehr innig. "Du bist mein Fels. Schon immer. Für immer", schrieb Michelle in ihrem Beitrag. Barack antwortete liebevoll: "Nach 32 gemeinsamen Jahren raubst du mir immer noch den Atem." Diese Zuneigung bestätigt, dass das berühmte Paar trotz der kleinen Alltagsprobleme eine starke Partnerschaft führt, in der Humor und persönliches Wachstum einen zentralen Stellenwert haben.

Getty Images Barack Obama und Michelle Obama, August 2024

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama im Februar 2025

