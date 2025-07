Spekulationen über eine Scheidung: Die Obamas lachen darüber

Michelle Obama (61) hat in der neuesten Folge ihres Podcasts "IMO – The Michelle Obama Podcast" gemeinsam mit ihrem Ehemann Barack Obama (63) auf die jüngsten Scheidungsgerüchte reagiert. Die beiden nahmen die Spekulationen mit Humor und machten deutlich, wie stabil ihre Ehe nach all den gemeinsamen Jahren ist. "Wenn wir nicht im selben Raum sind, denken die Leute, wir wären geschieden", scherzte Michelle und erhielt dafür Zustimmung von Barack. Dieser verzichtete ebenfalls nicht darauf, die Gerüchte als lächerlich abzustempeln. Ihre wiederholte Botschaft: Sie lassen sich nicht von Schlagzeilen aus der Ruhe bringen.

In dem Gespräch betonte Michelle jedoch auch Ernsthaftigkeit und sprach darüber, wie sehr sie und Barack von gegenseitigem Vertrauen und Ehrlichkeit profitieren. An Trennung habe sie nie gedacht, auch wenn es schwere Zeiten gegeben habe. "Ich bin durch den Mann, mit dem ich verheiratet bin, ein besserer Mensch geworden", erklärte sie und gab sich dabei emotional. Barack zeigte sich während des Podcasts aufmerksam und liebevoll. Solche Momente teilen die beiden offenbar gern, um ihren Zusammenhalt zu zeigen und öffentlichem Druck mit Gelassenheit zu begegnen.

Der Rückzug von Michelle aus der Öffentlichkeit hatte in den vergangenen Monaten für viele Spekulationen gesorgt, insbesondere nachdem sie wichtigen Veranstaltungen fernblieb. Doch es scheint, als habe sie damit lediglich eine persönliche Grenze gegen äußere Erwartungen setzen wollen. Ihren Fokus legte sie auf das, was ihr wichtig ist – ihre Familie und persönliche Entwicklung. Dabei zeigte das Paar nun eindrucksvoll, dass auch unter dem ständigen Blick der Öffentlichkeit Authentizität und gegenseitiger Respekt bewahrt werden können. Die Obamas scheinen trotz der medialen Aufmerksamkeit so stabil wie eh und je zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barack und Michelle Obama, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Barack und Michelle Obama in Chicago im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama im Januar 2025