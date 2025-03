Sorgen ade: Justin Bieber sucht Ablenkung im Disneyland

Justin Bieber (31) und seine Ehefrau Hailey (28) haben gemeinsam mit Freunden, darunter dem australischen Musiker The Kid Laroi (21), einen Ausflug ins Disneyland unternommen. Der Sänger teilte dazu auf Instagram einige Schnappschüsse, die ihn und seine Partnerin bei einer rasanten Achterbahnfahrt und beim Daddeln an einem Spielautomaten zeigen. Sowohl Justin als auch Hailey posieren fröhlich mit passenden Mickey- und Minnie-Maus-Ohren, während The Kid Laroi ihren Tag mit Hashtags wie "#best #day #ever" kommentierte. Diese kleine Auszeit folgt nun auf mehrere besorgniserregende Äußerungen, die Justin per Instagram-Story geteilt hatte.

In seinen Social-Media-Posts sprach Justin in den vergangenen Tage offen über persönliche Sorgen. Er erklärte, oft Schwierigkeiten gehabt zu haben, negative Gefühle wie Hass zu benennen, und dass ihn dies mental belastet habe. Auch betonte er, er fühle sich oft selbst als "unwürdig" und wie ein "Betrüger". Gerüchte über eine mögliche Krise und Spekulationen über seinen Gesundheitszustand wiesen jedoch sowohl Justin selbst als auch sein Umfeld zurück, wie Daily Mail berichtet. Laut einem Vertreter des Musikers befinde sich Justin in einer Phase der Transformation und genieße sein Leben als Vater seines sieben Monate alten Sohnes Jack.

Hailey, die seit 2018 mit dem Popstar verheiratet ist, zeigt sich als starke Stütze an Justins Seite. Obwohl sie offenbar einen strafferen Arbeitskalender hat als ihr Ehemann, der es entspannter angehen lässt, setzt sie alles daran, Justin zu unterstützen. Freunde des Paares berichten, dass Hailey nicht nur eine liebevolle Ehefrau, sondern auch eine verständnisvolle Partnerin in schwierigen Zeiten sei. Die beiden wirken in der Öffentlichkeit stets verbunden, was auch immer wieder durch gemeinsame Social-Media-Beiträge unterstrichen wird.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, Januar 2020

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

