Conan O'Briens Eltern verstarben drei Tage hintereinander

Der US-Fernsehmoderator Conan O'Brien (61) trauert um seine Eltern. Seine Mutter, die Anwältin Ruth Reardon O'Brien, verstarb am 12. Dezember 2024 in ihrem Zuhause in Brookline, Massachusetts, im Alter von 92 Jahren. Nur drei Tage zuvor, am 9. Dezember, ist sein Vater, der renommierte Arzt Dr. Thomas O'Brien, im Alter von 95 Jahren gestorben. Die Eltern des Komikers waren unglaubliche 66 Jahre verheiratet und hinterlassen neben ihrem berühmten Sohn fünf weitere Kinder.

In einem Interview mit dem Boston Globe sprach Conan liebevoll über seinen Vater: "Mein Vater war in ständiger Bewegung. Und er interessierte sich für alles – absolut alles." Er erinnerte sich daran, wie Thomas ihm und seinen Geschwistern die Liebe zu klassischen Komödien näherbrachte, indem er ihnen Filme von Charlie Chaplin (✝88) und den Marx Brothers zeigte. "Der lauteste Lacher, den ich je gehört habe, war neben ihm im Kino, als wir einen Film mit Peter Sellers sahen", erzählte der Moderator. Über seine Mutter verriet Conan einst eine Anekdote: Bei einer Weihnachtsfeier traf Ruth den Schauspieler Jim Carrey (62), erkannte ihn jedoch nicht. Sie ermutigte ihn, in der Comedy-Branche weiterzumachen, ohne zu wissen, dass er bereits ein großer Star war.

Auch wenn er privat derzeit wohl einiges durchmachen muss, könnte es beruflich für Conan wohl kaum besser laufen: Im März 2025 wird der Komiker die Moderation der Oscars übernehmen. Das verkündete Conan selbst in einem witzigen Instagram-Clip. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences schätzt sich derweil sehr glücklich, den 61-Jährigen für die Moderation gewonnen zu haben. "Wir sind begeistert und geehrt, den unvergleichlichen Conan O'Brien als Gastgeber der diesjährigen Oscars zu haben", erklärten der CEO Bill Kramer und die Präsidentin Janet Yang gegenüber der Academy.

Getty Images Conan O'Brien, November 2024

Getty Images Conan O'Brien, 2023

