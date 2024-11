Conan O'Brien wird die 97. Verleihung der Oscars moderieren

Am 2. März 2025 heißt es wieder einmal "Und der Oscar geht an...". Bis zur Verleihung des Goldjungen ist es zwar noch eine Weile hin, doch erste Vorbereitungen werden bereits jetzt getroffen. Und nun steht fest: Im kommenden Jahr wird erstmals Conan O’Brien (61) die Moderation der Verleihung übernehmen. Das verkündet der Komiker gewohnt humorvoll. "Das ist unglaublich. Ich halte einen Oscar in der Hand. Ich bin ein Oscar-Gewinner, das ist unglaublich... Nein? Ach, ich moderiere die Oscars? Ich bin der Oscar-Moderator?", schauspielert Conan in einem Video auf Instagram. Sichtlich zufrieden betont er abschließend: "Okay, ich moderiere. Schau's dir an. 2. März 2025."

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences zeigte sich hocherfreut über die Entscheidung. "Wir sind begeistert und geehrt, den unvergleichlichen Conan O'Brien als Gastgeber der diesjährigen Oscars zu haben", erklärten CEO Bill Kramer und Präsidentin Janet Yang in einer gemeinsamen Stellungnahme gegenüber der Academy. Sie lobten seinen brillanten Humor, seine Liebe zum Film und seine Erfahrung im Live-Fernsehen als perfekte Mischung für die Moderation der 97. Verleihung. Nachdem Stars wie Jimmy Kimmel (57) und John Mulaney (42) die Moderation abgelehnt hatten, fiel die Wahl auf Conan, der damit in die Fußstapfen großer Entertainer tritt.

Conan ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Unterhaltungsbranche. Bekannt wurde er als Gastgeber von "Late Night with Conan O'Brien" und "Conan", wo er Millionen von Zuschauern mit seinem einzigartigen Humor über viele Jahre zum Lachen brachte. Bevor er ins Rampenlicht trat, schrieb der 61-Jährige unter anderem für "Saturday Night Live" und "Die Simpsons". Mit seinem Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" hält er engen Kontakt zu seinen Fans und zeigt sich dabei von seiner persönlichen Seite.

Getty Images Jimmy Kimmel bei der Moderation der Oscars 2024

Getty Images Conan O'Brien, Komiker

