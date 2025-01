So groß ist TV-Star Conan O'Briens Sohn Beckett inzwischen

Beckett und Neve, die Kinder von Conan O'Brien (61), treten nur selten öffentlich auf. Aus diesem Grund sorgt ein neues Foto des Moderators mit seinem Sohn nun für Aufsehen. Der Schnappschuss zeigt die beiden bei einem Spaziergang durch das windige Los Angeles. Mit seinen 19 Jahren ist der Promi-Spross fast so groß wie sein Vater, der stolze 1,93 Meter misst. Der Gastgeber der diesjährigen Oscars trägt auf dem Weg zu ihrem gemeinsamen Mittagessen eine blaue Jeans und einen dunkelgrünen Pullover. Vor dem Rauch, den die derzeitigen Brände in der Küstenstadt erzeugen, schützt sich der Rotschopf mit einer Sonnenbrille. Sein Nachwuchs zeigt sich in einer Jogginghose und einem schlichten schwarzen T-Shirt.

Für Conan stehen seine Kinder an erster Stelle. Auch aus diesem Grund entschied sich der Ehemann von Liza Powel O'Brien im Jahr 2021, seine Late-Night-Show zu beenden. "Ich bin so glücklich, dass ich jetzt Zeit mit meinen Kindern verbringen kann, die so witzig und klug sind, und mit meiner Frau, die auch so witzig und klug ist", schwärmte der Komiker damals im Interview mit Vulture.

Allerdings hat sich Conan nicht gänzlich aus dem Showbusiness zurückgezogen. Er moderiert weiterhin einen Podcast, eine Radiosendung und eine Reiseshow. Darüber hinaus wird er sich am 2. März als Gastgeber der Oscars beweisen. Diese Aufgabe kündigte der 61-Jährige im November auf Instagram an. "Das ist unglaublich. Ich halte einen Oscar in der Hand. Ich bin ein Oscar-Gewinner, das ist unglaublich ... Nein? Ach, ich moderiere die Oscars? Ich bin der Oscar-Moderator?", stellte er in einem humorvollen Clip fest.

Getty Images Liza Powel O'Brien und Conan O'Brien, Dezember 2018

Getty Images Conan O'Brien, Komiker

