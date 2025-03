Fans in Sorge: "Die Bachelorette"-Leila hat sich verletzt

Influencerin Leila meldet sich auf ihrem Instagram-Account mit einem Video zurück, das ihren Fans einen ganz schönen Schrecken einjagt. Der Clip an sich ist eigentlich eher unauffällig: Leila zeigt sich selbst und wie sie früh am Morgen aufsteht, um joggen zu gehen. Doch dazu schreibt sie kryptisch: "Das ist deine Erinnerung, dass sich dein Leben in jeder Sekunde ändern könnte." Während das Video Aufnahmen ihrer Laufrunde zeigt, schreibt sie weiter über sich selbst: "Sie weiß es noch nicht, aber nachdem sie einen der besten Läufe ihres Lebens absolviert hat, wird sie eine komplizierte Verletzung erleiden und drei Monate lang nicht laufen können... und kann möglicherweise nie wieder rennen." Was genau ihr zugestoßen ist, verrät Leila bisher allerdings nicht.

In den Kommentaren zeigen sich ihre Follower geschockt. "Oh, Mist! Was ist denn passiert?", fragen viele, während andere schon mal vorläufig gute Besserung und eine schnelle Genesung wünschen. Es ist unklar, wie lange die vermeintliche Verletzung schon in der Vergangenheit liegt – nachdem Leila das Video geteilt hat, hat sie bisher keine weiteren Erklärungen gepostet. Dennoch scheint sie das Video auch als eine Art Appell an ihre Community zu richten, denn sie schreibt zu dem Clip außerdem eindringlich: "Lebe dein Leben jetzt."

Leila hat sich im Netz eine starke Gemeinde aufgebaut und macht auf ihrem Account hauptsächlich LGBTQ-positiven Content. Bekanntheit erreichte sie allerdings eher durch ihre Teilnahme an Die Bachelorette im vergangenen Jahr. Damals buhlte sie mit männlichen und weiblichen Teilnehmern um das Herz von Stella Stegmann (27), der ersten bisexuellen Bachelorette. Allerdings brach Leila die Show kurz vor dem Finale ab und ging freiwillig nach Hause. Wie sie damals gegenüber Promiflash verriet, hatten sich ihre Gefühle für Stella nicht weit genug entwickelt.

Anzeige Anzeige

Instagram / leilazllmnn Leila, Juli 2023

Anzeige Anzeige

RTL Stella Stegmann und Leila, "Die Bachelorette"-Stars

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Leila wird noch erklären, was es mit dem Video auf sich hat? Ja, sie wird ganz sicher noch eine Erklärung abliefern. Nee, so viel wird sie darüber sicher nicht sagen. Ergebnis anzeigen