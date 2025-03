Bachelorette-Leila gibt Entwarnung nach dem Verletzungsvideo

Leila, bekannt aus der RTL-Show Die Bachelorette, hat nach einem kryptischen Instagram-Post ihre besorgten Fans beruhigt. Vor einigen Tagen hatte die Influencerin ein Video veröffentlicht, in dem sie von einer dramatischen Wendung in ihrem Leben erzählte: Nach einem ihrer besten Läufe habe sie eine schwere Verletzung erlitten, die sie drei Monate außer Gefecht setzte. Nun klärte sie in der Kommentarspalte auf, dass es sich um einen mehrfachen Fußbruch handelte, der aus dem Jahr 2024 stammt. "Es ist okay", fügte sie hinzu und machte damit deutlich, dass es ihr mittlerweile wieder gut geht.

Auf den ersten Blick wirkte das geteilte Video harmlos: Zu sehen war Leila beim Joggen, während sie vage andeutete, wie schnell sich das Leben verändern kann. Diese Worte lösten bei ihren Fans mehrere Spekulationen aus, doch weitere Details ließ die Social-Media-Persönlichkeit zunächst offen. Ihre Follower reagierten in den Kommentaren mit Sorge und gut gemeinten Genesungswünschen. Nun scheint die Situation geklärt und Leila richtet sich an ihre Community mit einer Botschaft: Auch Rückschläge können überwunden werden.

Leila, die durch ihre Teilnahme an der ersten bisexuellen "Die Bachelorette"-Staffel bekannt wurde, hat ohnehin Erfahrung darin, sich in unvorhergesehenen Situationen zu behaupten. Während der Show entschied sich die LGBTQ-Aktivistin freiwillig, die Sendung vorzeitig zu verlassen, obwohl sie unter den letzten vier Kandidaten war. Ihr Grund: Sie hatte keine tiefen Gefühle für Stella Stegmann (27) entwickelt. Auf Social Media, wo sie vor allem LGBTQ-positive Inhalte teilt, unterstützt sie ihre Follower regelmäßig mit motivierenden Worten wie "Lebe dein Leben jetzt". Schon damals beeindruckte sie die Bachelorette-Fans durch ihre authentische und reflektierte Art.

Instagram / leilazllmnn Leila, "Die Bachelorette"-Bekanntheit

RTL Inge Stegmann, Stella Stegmann, Leila und Devin bei "Die Bachelorette"

