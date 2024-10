Verhalten in Bachelorette-Villa: Leila schießt gegen Martin

Auch in der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette kämpfen einige Kandidaten um das Herz einer Singlelady – und nicht nur ein Mal kommt es dabei zu Streitigkeiten. Im Interview mit Promiflash verrät Leila nun, dass ihr das Verhalten, das manche Teilnehmer an den Tag legten, gegen den Strich gehen würde. "Ich finde die Konflikte nervig", erzählt die Hamburgerin und erklärt: "Klar gab es Konkurrenzdruck. Ich glaube, bei manchen wie zum Beispiel Martin Michelius wiegten der Konkurrenzgedanke und der Wille zu 'gewinnen' aber stärker als der, Stella Stegmann (27) einfach kennenlernen zu wollen."

Die 27-Jährige ist besonders von der falschen Art von manch einem ihrer Mitstreiter enttäuscht. "Manche Menschen lächeln Personen ins Gesicht, nur um dann im Interview schlechte Worte über die Person rauszulassen", äußert sich Leila offen und findet: "Vor allem, wenn man weiß, dass das Ganze ausgestrahlt wird, ist das schon etwas dämlich – dann doch direkt ins Gesicht oder einfach ein bisschen zurückhalten." Für das Verhalten mancher Rosenanwärter hat sie zwar kein Verständnis, aber versucht trotzdem eine Erklärung zu finden: "Man muss sagen, dass das eine komplett surreale Situation ist und dass es da auch mal vorkommen kann, dass Menschen sich unter dem Druck weird verhalten."

Was Leila anbelangt, läuft es aktuell richtig gut in der Datingshow: Sie ist die Erste unter den Mädels, die einen Kuss von Stella bekommen hat. Während eines romantischen Einzeldates ging es für die zwei Ladys gemeinsam in einen Pool. Dort ließen sie nichts anbrennen und fingen an, zärtliche Küsse auszutauschen. "Wir haben kusstechnisch gemacht", schwärmte Stella, die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit, daraufhin im Einzelinterview. Ob Leila letztendlich das Herz der Münchnerin erobern kann, bleibt aber weiterhin spannend. Denn neben ihr haben noch zahlreiche weitere Teilnehmer leidenschaftliche Küsse mit Stella erleben dürfen.

Instagram / leilazllmnn Leila, "Die Bachelorette"-Bekanntheit

RTL Stella Stegmann und Leila, "Die Bachelorette"-Stars

