Es wird wild: "Die Bachelorette"-Boys treffen auf die Ladys

In der dritten Folge von Die Bachelorette gibt es eine waschechte Überraschung für die männlichen Teilnehmer – sie treffen erstmals auf die fünf Frauen, die ebenfalls um das Herz von Bachelorette Stella Stegmann (27) buhlen: Emma, Aysun, Akosua, Luna und Leila. Nicht nur deren Auftritt auf Quads, sondern auch, dass es weibliche Konkurrenz gibt, sorgt mächtig für Wirbel bei den Boys. "Wir haben festgestellt, die Bachelorette ist sexuell sehr offen und wir haben auf einmal fünf Mitbewerberinnen bei uns im Game. Ich bin schockiert!", merkt Devin beispielsweise an. Auch Musty stimmt zu: "Frauen sind definitiv eine andere Konkurrenz. Weiblich, weiblich? Die verstehen sich vielleicht ein bisschen besser. Das Problem ist, dass die Männer jetzt untergehen könnten in der ganzen Geschichte."

Dass sich die Männer auf geballte Frauenpower gefasst machen können, betont zumindest Aysun gegenüber der Kamera. Sie macht direkt eine erste Kampfansage: "Mir ist es wichtig, den Männern zu zeigen, wo es langgeht." Auf Konfrontation sind aber nicht alle Mitstreiter aus. Ferry ist total happy über die Ankunft der Mädels – und versteht sich auf Anhieb gut mit Emma. "Nach drei Minuten mit den Girls habe ich gemerkt, da gibt es ein hartes Match!" Der Rapper und die 21-Jährige leben beide in Hamburg und die Chemie stimmt. "Ich muss nicht mal viel reden – und wir viben!", freut sich der Musiker. Seine lustige Art lässt sogar Aysun einlenken: "Der Ferry ist so eine Süßmaus! Der ist mir so schnell ans Herz gewachsen!", kichert die Princess Charming-Bekanntheit.

Ein paar der Jungs steht hingegen die Verwirrung ins Gesicht geschrieben und sie ziehen sich zurück. Martin überfordert die Situation komplett: "Ich finde es komisch, weil alles nicht so ist, wie es geplant war. Jetzt sind viele Emotionen dabei. Alles ist ein bisschen viel gerade." Er stellt sich die Frage, warum ihm nicht vorher bekannt gegeben wurde, dass Stella auch an Frauen interessiert ist. Bennett sieht darin kein Problem und behauptet: "Das spielt keine Rolle. Wenn sie sich in mich verliebt, dann verliebt sie sich in mich." Dennoch stimmt er seinem Kollegen zu, dass der Konkurrenzkampf in dieser Staffel ein ganz anderer sein wird als in sämtlichen früheren Staffeln.

RTL Erstes Zusammentreffen der Kandidaten, "Die Bachelorette" 2024

RTL/ Klaudia Taday Bachelorette-Kandidat Bennett

