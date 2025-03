John Mulaney macht Witze über Olivias Krebsbehandlung

John Mulaney (42) hat in seinem neuen Netflix-Comedy-Special "Everybody's Live With John Mulaney" private Einblicke in das Leben mit seiner Frau Olivia Munn (44) gegeben. Er sprach darüber, wie Olivias Kampf gegen den Brustkrebs und die darauf folgende Behandlung ihr Leben verändert haben. Die Schauspielerin erhielt 2023 ihre Diagnose, nur wenige Monate nachdem das Paar seinen Sohn Malcolm begrüßte. Binnen zehn Monaten unterzog sich Olivia vier Operationen, darunter einer doppelten Mastektomie. John sagte in seiner Show mit einem Augenzwinkern: "Die Auswirkungen der Krebsbehandlung auf ihr Gehirn haben sie manchmal so dumm gemacht." Der Comedian schilderte dies mit humorvollen Anekdoten, die er mit dem Publikum teilte.

Ein Beispiel, das John erzählte, ereignete sich, als das Paar einen Spezialisten für künstliche Befruchtung aufsuchte, um nach den Operationen Embryonen zu schaffen – ein Schritt, der letztlich zur Geburt ihrer Tochter Méi im letzten Herbst führte. Im Gespräch mit dem Arzt fragte Olivia in einem Moment der Verwirrung: "Also, ähm, dann kombinieren wir das jetzt mit seinem, ähm, Sperma?" John erklärte weiter, dass Olivia versucht habe, ihre eigene Verwirrtheit humorvoll zu kommentieren, die Geste dabei aber unbeabsichtigt in etwas äußerst Obszönes umwandelte. "Dann sagten wir nichts und verließen einfach den Raum", fügte er lachend hinzu.

Abseits von Johns Comedy-Special ist das Paar für seine enge Bindung bekannt. Olivia, die als Schauspielerin und Moderatorin große Erfolge gefeiert hat, lernte John in einer Phase kennen, die für beide von großen persönlichen und beruflichen Veränderungen geprägt war. Während Olivia tapfer gegen den Krebs ankämpfte, stand John nach einer turbulenten Scheidung und dem Beginn seines Elterndaseins an ihrer Seite. Gemeinsam ziehen sie ihren Sohn Malcolm groß und konnten Mitte September durch eine Leihmutter die Geburt ihrer Tochter feiern. Über die Herausforderungen und die unerschütterliche Unterstützung, die sie einander bieten, sprechen die beiden selten öffentlich – John verarbeitet viele dieser Erlebnisse jedoch mit gewohntem Humor in seinen Live-Programmen.

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn

Instagram / johnmulaney Olivia Munn und John Mulaney mit Sohn Malcolm Hiệp und Tochter Méi, September 2024

