Kein Talent wie Papa? Ibrahim Ali Khans Filmdebüt floppt

Ibrahim Ali Khan (24), der Sohn von Bollywood-Legende Saif Ali Khan (54) und Amrita Singh, hat mit seinem groß angekündigten Debütfilm "Nadaaniyan" für Aufsehen gesorgt – allerdings nicht im von ihm erhofften Sinne. Der auf Netflix veröffentlichte romantische Film mit Ibrahim und Khushi Kapoor in den Hauptrollen erhielt gemischte bis negative Kritiken. Doch vor allem sein Versuch, die IMDb-Bewertung des Films in einem besonders positiven Licht darzustellen, brachte ihm Spott ein. Ibrahim hatte auf Instagram eine Fan-Story geteilt, die behauptete, 75 Prozent der Zuschauer hätten dem Film 10 Sterne gegeben, obwohl die tatsächliche Bewertung lediglich bei 4,5 von 10 Punkten lag. Diese missglückte PR-Aktion sorgte für Hohn und Spott auf Social Media.

Der IMDb-Post wurde von Ibrahim zwar schnell gelöscht, aber nicht, bevor die Internetgemeinde sich ausgiebig darüber ausgelassen hatte. Vor allem auf X gingen Nutzer hart mit dem Nachwuchs-Star ins Gericht: "Wenn 75 Prozent 10 Sterne geben, wie kann die Bewertung dann 4,5 sein?", spottete ein Kommentar, während ein anderer direkt schrieb: "Ist er wirklich so naiv, dass er sich über eine 4,5 freut?" Auch Kritiken zum Film selbst fielen wenig schmeichelhaft aus – sowohl die Handlung als auch die schauspielerische Leistung, einschließlich Ibrahims, wurden vielfach bemängelt. Unterstützung erhielt der Schauspieler jedoch von seiner Schwester Sara Ali Khan (29), die auf Social Media stolz darauf hinwies, dass "Nadaaniyan" auf der Streamingplattform als Nr. 1 unter den Top-Filmen in Indien gelistet wurde.

Ibrahim gehört zur berühmten Bollywood-Dynastie der Khans, und die Erwartungen an ihn waren von Anfang an hoch. Sein Vater zählt zu den ganz großen Namen der Branche, was Vergleiche unvermeidbar macht. Anders als Sara, die sich in Bollywood bereits etabliert hat, muss Ibrahim offenbar noch seinen Platz finden. Innerhalb der Familie steht man jedoch offensichtlich weiterhin hinter dem jungen Schauspieler: Sein Fokus liegt nun auf seinem nächsten Projekt "Diler", mit dem er das durchwachsene Feedback zu seinem Debüt hinter sich lassen möchte. Ob er mit diesem Film seinem Familienerbe gerecht wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Ibrahim Ali Khan und Khushi Kapoor, Februar 2025

Getty Images Sara Ali Khan und Saif Ali Khan, Dezember 2018

