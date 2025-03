Rosenstolz-Sängerin AnNa R.: Auch ihr Ex-Mann starb früh

AnNa R (✝55) , die charismatische Sängerin des Pop-Duos Rosenstolz, wurde am 16. März 2025 tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Doch nicht nur sie selbst verstarb viel zu früh: Zwei Jahre vor ihrem eigenen Tod musste sie den Verlust ihres Ex-Mannes Nilo Neuenhofen verkraften, der an den Folgen einer Leberzirrhose starb. Obwohl sich die beiden zuvor getrennt hatten, pflegten sie weiterhin ein enges Verhältnis, was diesen Verlust für AnNa besonders schmerzhaft gemacht habe, so Bild. Die gebürtige Ost-Berlinerin lebte zuletzt allein in einer Dachgeschosswohnung in Berlin-Friedrichshain, gemeinsam mit ihrem Hund.

Nilo Neuenhofen, ein ehemaliger Regisseur und Videoproduzent, der unter anderem für MTV und VIVA tätig war, war die große Liebe in AnNas Leben. Die beiden heirateten 2002 nach langer Beziehung und feierten ihre Hochzeit mit einer legendären Rock’n’Roll-Party in der Garage von Nilos Eltern. Auch beruflich kreuzten sich ihre Wege: Beim Musikvideo zu "Ich will mich verlieben" von Rosenstolz führte er Regie. Kinder hatte das Paar keine – eine eigene Familie stand für beide nie zur Diskussion. Stattdessen widmete sich AnNa mit Hingabe ihrem Patenkind und ihren Tieren, die für sie ein wichtiger Teil ihres Lebens waren.

AnNa, mit bürgerlichem Namen Andrea Neuenhofen, geboren Rosenbaum, war eine Frau, die dem Leben trotz aller Schicksalsschläge immer optimistisch entgegentrat. Wie Bild berichtete, habe sie davon geträumt, ihren Lebensabend am Meer zu verbringen, umgeben von zahlreichen Tieren – die Ostsee sei für sie ein Sehnsuchtsort gewesen. Auch in schwierigen Zeiten soll AnNa ihrem engsten Umfeld stets Liebe und Nähe geschenkt haben, besonders ihren Eltern, die ihr in den letzten Jahren eine wichtige Stütze waren. Ihr früher Tod hinterlässt eine Lücke bei Fans, Familie und Freunden, die sich gerne an die willensstarke und lebensfrohe Sängerin erinnern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Plate und AnNa R., November 2011

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_r_offiziell AnNa R., deutsche Sängerin

Anzeige Anzeige