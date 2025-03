Erste Details zum plötzlichen Tod von AnNa R. sind bekannt

AnNa R. (✝55), ehemalige Sängerin von Rosenstolz, wurde am Sonntag, dem 16. März 2025, tot in ihrer Dachgeschosswohnung in Berlin-Friedrichshain aufgefunden. Bisher sind die Umstände für Außenstehende ein Rätsel, doch erste Details kommen schon ans Licht. Ein Notruf, der um 19:24 Uhr bei der Berliner Feuerwehr einging, führte die Rettungskräfte zur Wohnung der Musikerin. Diese konnten jedoch nur noch ihren Tod feststellen, da sie zu diesem Zeitpunkt bereits einen Tag verstorben war, wie Bild nun berichtet. Wer den Notruf abgesetzt hat, ist bislang unklar. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein und versiegelte dafür die Wohnungstür der Sängerin. Die genaue Todesursache ist derzeit noch nicht bekannt.

AnNas Tod hinterlässt viele Fragen, besonders da sie zahlreiche Pläne für die kommenden Monate hatte. Für Oktober 2025 war eine große Deutschlandtournee mit dem Titel "Mut zur Liebe" geplant, die in Halle beginnen und in Berlin enden sollte. Neben ihrer musikalischen Karriere war sie auch für eine sehr renommierte Aufgabe vorgesehen: Sie sollte erstmals die Joseph-Breitbach-Poetikdozentur in Koblenz übernehmen. Drei Veranstaltungen waren für das Frühjahr 2025 in Koblenz geplant, darunter ein lyrisch-musikalischer Abend und eine Poetikvorlesung an der Universität Koblenz. Noch wenige Wochen vor ihrem Tod zeigte sich die Musikerin begeistert von dieser Ehre und ließ laut SWR verlauten: "Ich freue mich über diese Ehre und auf Koblenz."

AnNa, deren bürgerlicher Name Andrea Rosenbaum lautete, war in den 90er-Jahren vor allem als Teil des Duos Rosenstolz an der Seite von Peter Plate (57) bekannt geworden. Die beiden prägten die deutschsprachige Musiklandschaft über zwei Jahrzehnte hinweg mit Hits wie "Liebe ist alles" und "Ich bin ich (Wir sind wir)". Auch nach der Auflösung des Duos im Jahr 2012 blieb AnNa als Solokünstlerin aktiv. Freunde und Weggefährten beschrieben sie stets als kreativen und energiegeladenen Menschen. Ihr plötzlicher Tod wirft daher viele Rätsel auf und hinterlässt eine große Lücke in der deutschen Musikszene.

Instagram / anna_r_offiziell AnNa R., deutsche Sängerin

Getty Images Peter Plate und AnNa R., November 2011

