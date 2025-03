Vorverkauf startet bald: Tokio Hotel geht 2026 auf Tour

Tokio Hotel hat auf ihrem offiziellen Instagram-Account eine große Überraschung für ihre Fans verkündet: Die Band wird 2026 erneut auf Tour gehen – und diesmal handelt es sich um eine riesige Arena-Tour. "Wir können einfach nicht genug bekommen!", hieß es in ihrer Ankündigung, in der die Mitglieder versprachen, ihre Shows auf ein neues Level anheben zu wollen. "Das Bühnenbild, die Produktion, die Setlist – alles wird außergewöhnlich sein!", schwärmte die Band. Bereits ab dem 20. März 2025 startet der exklusive Vorverkauf für einige Länder, darunter Deutschland, während der allgemeine Ticketverkauf am 24. März 2025 beginnt. Geplante Konzerte in Deutschland sind in Städten wie Hamburg, München, Berlin und Düsseldorf angesetzt.

In den Kommentaren freuen sich die Fans riesig über die Ankündigung. "Ich freue mich so. Ich komme natürlich wie heute wieder nach Wien", schreibt unter anderem ein begeisterter Fan. Auch traurige Stimmen werden allerdings laut, die mit der Auswahl der Orte für die Konzerte nicht einverstanden sind. "Ich wünschte, ich würde in Europa leben, aber ich lebe im Mittleren Westen von Amerika" oder "Komm bitte nach Portugal", klagen zwei User.

Am 4. März feierte die Band den Auftakt ihrer Europatournee. In Ludwigsburg begeisterten Bill (35), Tom (35), Gustav (36) und Georg (37) bereits die Menge: Vor rund 4.000 Fans legten die Musiker in der ausverkauften MHP-Arena eine spektakuläre Show hin. "Wir hatten noch nie so viel Spaß mit unserer Karriere wie jetzt", schwärmte Frontmann Bill in einem Interview mit Music Circus Concertbüro.

Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2006

Getty Images Bill Kaulitz, August 2023

