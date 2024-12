Tokio-Hotel-Star Gustav entging knapp Magdeburg-Anschlag

Gustav Schäfer (36), der Schlagzeuger von Tokio Hotel, hatte am Freitag einen wahren Schutzengel. Er, seine Ehefrau Linda und die gemeinsame Tochter entgingen dem schrecklichen Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt nämlich nur um wenige Stunden. Er postet zuvor einige Einblicke in seinen Ausflug auf Social Media. Kurz nach dem schockierenden Ereignis meldet er sich in seiner Instagram-Story: "Ich kann gerade nicht in Worte fassen, was in unserer Stadt passiert ist. Uns geht es gut zum Glück, aber viele Menschen hatten das nicht. Meine Gedanken sind bei all denen, die einen geliebten Menschen verloren haben."

Der Star spazierte zuvor mit seinen Liebsten noch völlig sorglos über den Marktplatz der Stadt. So teilt er einige bis dahin noch idyllische Schnappschüsse von sich und seiner Familie. Auf einem Selfie mit Linda strahlen sie glücklich in die Kamera. Unter einem weiteren Foto von dem weihnachtlichen Ausflug schreibt er noch: "Schön war es auf dem Weihnachtsmarkt!" Wenige Stunden später raste ein Auto in den stark frequentierten Weihnachtsmarkt, woraufhin mindestens vier Menschen starben.

Für den 36-Jährigen stellt Magdeburg seine Heimat dar. Dort wuchs er auf und lernte seine Bandkollegen Georg Listing (37), Bill Kaulitz (35) und Tom Kaulitz (35) kennen. Wie Bild berichtete, statteten die erfolgreichen Künstler im Rahmen einer TV-Doku 2020 sogar dem Magdeburger Gastronomen Dieter Woge einen Besuch ab. Dieser schwärmte von ihnen als "freundlich, bodenständig und einfach cool." Die persönliche Bindung zu der Stadt dürfte für Gustav demnach noch eine zusätzliche Rolle im Hinblick auf das schlimme Ereignis stellen.

Instagram / gustavschaefer Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer, seine Frau Linda und seine Tochter

Instagram / tokiohotel Die Band Tokio Hotel mit Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer

