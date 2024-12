Massenansturm am Flughafen: Fans von Tokio Hotel rasten aus

Tokio Hotel sind schon seit 20 Jahren als Gruppe aktiv. Dennoch lösen Bill Kaulitz (35), Tom Kaulitz (35), Gustav Schäfer (36) und Georg Listing (37) immer noch Aufregung bei ihren Fans aus. Sänger Bill postete kürzlich in seiner Instagram-Story die riesige Menge an Fans, die ihn und seine Bandkollegen kreischend und singend in Mexico City begrüßte. Zuerst lief der Empfang gesittet ab – die Supporter der Band präsentierten ihre Plakate und machten Fotos ihrer Lieblinge. Als sich die Mitglieder der Gruppe durch die Menschenmassen schlängelten, wurden ihre Fans aufdringlicher. Ihre Anhänger versuchten so nah wie möglich an Bill, Tom, Georg und Gustav heranzukommen, um ihren Favoriten zu berühren oder ein Foto mit ihnen zu schießen.

Zum Glück konnte die Security direkt eingreifen. Diese bahnte den vier Jungs einen Weg aus dem Chaos. Immerhin flog Tokio Hotel nach Mexico City, um dort abends ein Konzert zu geben. Leider folgten schlechte Neuigkeiten – das Konzert musste Tokio Hotel noch am selben Tag absagen. "Der Veranstaltungsort verweigert uns einfach den Zugang und lässt uns nicht für euch auftreten", verkündete Bill verärgert in seiner Instagram-Story.

Der Beginn ihrer Karriere war schwer. Im Jahre 2005 gelang Tokio Hotel der große Durchbruch. Der Hype um die Zwillingsbrüder Tom und Bill sowie ihre Bandkollegen Georg und Gustav ist immer noch riesig. Mit ihren Hit-Singles landeten sie ganz oben in den Charts. Vor Kurzem startete Tokio Hotel die "Beyond The World-Tour 24". Neben Mexiko werden die Jungs nach Peru, Chile, Brasilien und Argentinien kommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / tokiohotel Die Band Tokio Hotel mit Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer

Anzeige Anzeige

Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2006

Anzeige Anzeige