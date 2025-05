So reich sind die Tokio-Hotel-Zwillinge Tom und Bill Kaulitz

Bill Kaulitz (35) und Tom Kaulitz (35), die berühmten Zwillinge von Tokio Hotel, wuchsen in Magdeburg auf und leben inzwischen in den Hollywood Hills. Vor knapp 20 Jahren wurden die Brüder und ihre Bandmitglieder Georg Listing (38) und Gustav Schäfer (36) mit ihrem Hit "Durch den Monsun" über Nacht zu Stars und haben seitdem nichts von ihrem Glanz eingebüßt. Mit inzwischen über zehn Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen internationalen Tourneen gehören sie heute zu den erfolgreichsten deutschen Musikern. Bills und Toms Vermögen wird auf jeweils rund 20 Millionen Euro geschätzt, so das Vermögen Magazin.

Trotz ihrer unglaublichen Erfolge als Musiker haben Bill und Tom Kaulitz längst auch andere Wege gefunden, um ihr Einkommen zu steigern. Nach dem Umzug nach Los Angeles wechselten die beiden nicht nur ihren Musikstil von Emo-Rock zu modernem Pop, sondern starteten auch eine beeindruckende Karriere abseits der Musik. Ihr Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erfreut sich großer Beliebtheit und gewann unter anderem den Deutschen Podcast Preis 2022 in der Kategorie "Beste Newcomer". 2024 folgte dann eine eigene Netflix-Dokusoap über die Zwillinge, die so großes Interesse weckte, dass schon eine zweite Staffel angekündigt wurde. Der Starttermin wurde nun auch bekanntgegeben.

Die Frage, wie reich Bill und Tom nun tatsächlich sind, bleibt aber ein kleines Mysterium. "Wenn du jetzt googelst 'Bill Kaulitz Vermögen', da kommen die wildesten Zahlen", lachte Bill im eigenen Podcast. Über ihr tatsächliches Vermögen wollen die Brüder nämlich keine offiziellen Angaben machen. Abseits ihrer Millionen und ihres beruflichen Erfolgs gilt das Verhältnis der Zwillinge als einzigartig eng – sogar Toms Ehe mit Heidi Klum (51) beschreiben sie selbstironisch als "Ehe zu dritt".

Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing bei "Christmas with Tokio Hotel"

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz, Dezember 2024

