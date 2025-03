So spektakulär war der Tour-Auftakt von Tokio Hotel

Fast 20 Jahre nach ihrem Durchbruch mit der Single "Durch den Monsun" hat die Band Tokio Hotel in Ludwigsburg den Auftakt ihrer Europa-Tour gefeiert. Bill (35) und Tom Kaulitz (35), Gustav Schäfer (36) und Georg Listing (37) begeisterten rund 4000 Fans in der ausverkauften MHP-Arena mit einer spektakulären Show. Mit Flügeln auf dem Rücken hob Frontmann Bill auf einem Podest empor und sorgte für Jubelstürme, berichtete Bild. Neben neuen Songs setzten die Musiker auch auf nostalgische Momente und zeigten Video-Einspielungen ihrer frühen Karriere. Gegenüber dem Music Circus Concertbüro äußerte Bill in einem Interview: "Wir hatten noch nie so viel Spaß mit unserer Karriere wie jetzt". Dies war erst der Beginn einer Reihe von Konzerten, die die Band durch Deutschland und weitere Länder wie Frankreich, Finnland und Großbritannien führen wird.

Das Konzert in Ludwigsburg war mehr als nur ein musikalisches Erlebnis: Es markierte auch das Ende einer langen Pause für die Band, die inzwischen ein neues Image pflegt. Einst als Teenie-Idole bekannt, haben sich Tokio Hotel nicht nur musikalisch weiterentwickelt, sondern präsentieren sich auch als feste Größen im Entertainment-Bereich. Neben Festivalauftritten und Kollaborationen mit Künstlern wie Kraftklub und Nina Chuba (26) glänzen vor allem Bill und Tom durch ihre Medienpräsenz. Dazu gehören Formate wie ihr Podcast "Kaulitz Hills" oder die Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz". Trotz der geografischen Distanz – Tom und Bill leben in den USA, während Gustav und Georg weiterhin in Deutschland zu Hause sind – bleibt die Band eng verbunden und harmoniert auf der Bühne.

Privat ist insbesondere Tom in den Schlagzeilen – nicht zuletzt durch seine Ehe mit Supermodel Heidi Klum (51). Die jüngsten Berichte beleuchteten allerdings auch seinen gesundheitlichen Kampf mit Cluster-Kopfschmerzen, mit denen er immer wieder zu kämpfen hat. In ihrem Podcast sprach Tom offen über diese Belastung und erhielt viel Zuspruch von seinen Fans. Schon im vergangenen Jahr ging es dem Musiker schlecht, als er aufgrund einer Attacke in die Notaufnahme musste.

Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2006

Instagram / tokiohotel Die Band Tokio Hotel mit Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer

