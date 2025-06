Ausgeplaudert: Tokio Hotel treten heute im GNTM-Finale auf

Heute ist es endlich so weit: Das große Germany's Next Topmodel-Finale steht an! Welche Musik-Acts und Promi-Gäste sich Heidi Klum (52) dieses Mal überlegt hat, war bislang ein Geheimnis. Doch jetzt verraten Bill (35) und Tom Kaulitz (35) in ihrem Podcast "Kaulitz Hills", dass sie mit ihrer Band bei der Live-Show in Köln performen werden. "Dürfen wir es eigentlich schon verraten? Wir sind quasi schon auf dem Weg zum 'Germany's Next Topmodel'-Finale!", verkünden die zwei Brüder aufgeregt. Eine Überraschung für die Zuschauer – auch wenn die zwei mittlerweile als GNTM-Stammgäste gelten, weil Tom mit Heidi verheiratet ist.

Die Fans dürfen sich also auf eine Performance von Tokio Hotel freuen, womöglich werden dazu die Finalisten über den Catwalk stolzieren. Geprobt wurde in den vergangenen Tagen schon fleißig, berichten die Zwillinge. "Die Band ist wieder zusammen, ist ja immer ganz schön, ein paar Probetage gemeinsam zu haben", schildert Tom und gibt gleich eine weitere Überraschung bekannt: "Wir proben unter anderem auch unsere neue Single, die wir beim Topmodel-Finale auch performen werden."

Ob es noch mehr Musik-Acts gibt, bleibt bis heute Abend, 20:15 Uhr, abzuwarten. Was allerdings bekannt ist: Heidi und ihr Team haben für das Finale der 20. Staffel Gewinnerinnen der bisherigen Staffeln sowie viele andere GNTM-Icons und Überraschungsgäste aus den 20 Jahren eingeladen. Unter anderem werden Céline Bethmann (26), Vanessa Fuchs (29), Kim Hnizdo (29), Vivien Blotzki, Jermaine Kokoú Kothé und Lea Oude im Publikum sitzen und die sechs Finalisten der aktuellen Season anfeuern.

Getty Images Tokio Hotel, Dezember 2023

Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2022

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und die GNTM-Finalisten von Staffel 20