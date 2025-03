Aus diesem Grund will Kareena Kapoor keine Sexszenen drehen

Die beliebte Bollywood-Schauspielerin Kareena Kapoor (44) ist für ihre extrovertierte Art bekannt – doch auf der Leinwand kennt sie klare Grenzen! In einem Interview mit Dirty Magazine verriet Kareena, dass sie keine Sexszenen drehen möchte. Über die Gründe dafür äußerte sie sich sehr offen. Kareena erklärte Sex Education-Star Gillian Anderson (56): "Es ist einfach die Art, wie wir die ganze Idee betrachten. Wir betrachten Sexualität oder Sex nicht als eine menschliche Erfahrung. Wir müssen anfangen, das viel mehr zu betrachten und zu respektieren, bevor wir es auf die Leinwand bringen. Das ist meine Überzeugung."

Kareena ist inzwischen seit 25 Jahren in der Branche tätig. Währenddessen hat sie zwar Kussszenen gespielt, aber ging nie weiter. Sie erläuterte in dem Gespräch, dass derartige Interaktionen nicht zielführend für die Handlung eines Films sind: "Ich persönlich halte es nicht für wichtig, eine Geschichte voranzutreiben. [...] Ich weiß, dass ich mich dabei nicht wohlfühlen würde. Ich habe es nie getan." Die gefragte Inderin betonte zudem, dass es in ihrer Kultur nicht üblich sei, so offen Sex zu thematisieren wie im Westen.

Die 44-Jährige mag vor der Kamera eher zurückhaltend sein, doch privat weiß sie genau, wie man so richtig loslässt – vor allem auf Partys! Das bewies die Bekanntheit bei der Mehendi-Zeremonie ihres Cousins Aadar, die zahlreiche prominente Gäste nach Mumbai lockte. Sie posierte strahlend mit Familie und Freunden und ließ sich vor Ort von der Stimmung mitreißen. Wie Eindrücke auf Instagram bewiesen, bot ihr die Sause eine willkommene Abwechslung von der strikten Professionalität, die sie sonst auf der Leinwand zeigt. Die festliche Atmosphäre machte den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten, zu denen auch Stars wie Alia Bhatt (32) und Ranbir Kapoor (42) zählten.

