Kareena Kapoor hält nichts davon, ihr Gewicht zu reduzieren

Bollywood-Star Kareena Kapoor (44) ist inzwischen bereits in ihren 40ern, aber ihre Fitness-Routine kann es durchaus mit einer Person in den 20ern aufnehmen. Ihre Yogalehrerin Anshuka Parwani enthüllt nun, dass die Schauspielerin seit über zehn Jahren mit ihr zusammenarbeite – und dass sie sich voll im Einklang mit ihrem Körper befinde. Laut der Sportlerin strahle die TV-Bekanntheit aktuell regelrecht und gehe entspannt mit ihrem Gewicht um. Sie erzählte im Gespräch mit ETimes: "Im Moment gibt es kein 'Ich will abnehmen' von ihr. Ehrlich gesagt, wenn ich so darüber nachdenke, ist das nie wirklich passiert." Demnach wäre das Maximum, was sie von sich gegeben habe, dass sie gerne ihre Taille etwas schmälern wolle.

Die Trainerin betonte in diesem Kontext, dass Kareena ihre allererste Schülerin überhaupt gewesen sei. Besonders spannend sei laut ihr, dass die Inderin nicht nur von ihrer Lehrerin etwas lerne, sondern auch andersherum. Ihr ausgeprägtes Körperbewusstsein helfe bei den gemeinsamen Trainingseinheiten immer wieder, das richtige Maß zu finden: "Sie hat Yoga schon immer geliebt und sie versteht auch ihren Körper, sodass wir wissen, wann wir sie ein wenig pushen müssen, wann wir ihr Training verändern müssen oder wann wir Variationen machen müssen [...]." Es sieht also ganz danach aus, dass die Berühmtheit ihren perfekten Sport, um in Form zu bleiben, schon längst gefunden hat.

Schon bei der Buchveröffentlichung von Rujuta Diwekar hatte die 44-Jährige wieder einmal bewiesen, dass sie keine Angst davor hat, ihre persönliche Body-Geschichte mit der Öffentlichkeit zu teilen. Sie enthüllte laut Bollywood Bubble, dass sie nach der Geburt ihres Sohnes Jeh mit einer Gewichtszunahme von 25 Kilogramm habe leben müssen. Trotz des anfänglichen Schocks habe sie schnell zu ihrer gewohnten Selbstsicherheit zurückgefunden. "Ich habe trotzdem fantastisch ausgesehen", betonte die zweifache Mama mit einem Augenzwinkern. Kareena machte deutlich, dass sie keinerlei Interesse daran hat, strengen Diätplänen zu folgen. Ihre entspannte Beziehung zum Essen und die Akzeptanz ihres Körpers ermöglichten es ihr, sich in ihrer eigenen Haut wohlzufühlen.

Getty Images Kareena Kapoor, August 2023

Getty Images Saif Ali Khan, Kareena Kapoor und ihr Sohn Taimur Ali Khan

