Kareena Kapoor bejubelt ihren Sohn bei seinem Bühnendebüt

Bollywood-Star Kareena Kapoor (44) und ihr Mann Saif Ali Khan (54) sind stolze Eltern von zwei gemeinsamen Söhnen namens Jehangir und Taimur. Ihr Jüngster, der gerne auch nur Jeh genannt wird, begeistert nun seine berühmte Mama mit seinem ersten süßen Bühnenauftritt auf einer Schulveranstaltung. In einem viralen Video auf X ist Jeh in einem Elefantenkostüm zu sehen, wie er mit seinen Klassenkameraden tanzt. Kareena, die von ihrem Liebsten und ihrem ältesten Sohn begleitet wird, kann ihre Begeisterung nicht unterdrücken und winkt ihrem Spross euphorisch zu.

Ihre begeisterten Fans erinnert das Video an einen ikonischen Moment aus dem Bollywood-Kultfilm "Kabhi Khushi Kabhie Gham", in dem Kareena selbst an der Seite zahlreicher Stars zu sehen ist. Ihre geschätzte Kollegin Kajol (50) verkörpert darin die Rolle der Anjali – eine temperamentvolle und liebende Mutter. Sie feuert ihren Sohn bei einer Schulveranstaltung ebenfalls lautstark an. In Anspielung auf die überraschende Ähnlichkeit kommentiert ein Fan: "Kareena hat sich in die echte Anjali verwandelt!"

Die beliebte Schauspielerin und ihr ebenfalls berühmter Gatte sind bereits seit Oktober 2012 miteinander verheiratet. Ihre Liebe zueinander entflammte jedoch schon im Jahr 2007, woraufhin sich die Turteltauben eine gemeinsame Bleibe in der Metropole Mumbai suchten. 2016 folgte dann die Geburt ihres ersten Sohnes Taimur, 2021 kam schließlich ihr zweites Kind Jeh zur Welt. Beide stammen aus einflussreichen indischen Familien.

Getty Images Saif Ali Khan und Kareena Kapoor

Getty Images Saif Ali Khan und Kareena Kapoor mit ihrem Sohn Taimur Ali Khan

