Kareena Kapoor legte während Schwangerschaft 25 Kilogramm zu

Kareena Kapoor (44), eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Hindi-Filmindustrie, hat bei der Buchveröffentlichung der Ernährungsberaterin Rujuta Diwekar offen über ein sehr persönliches Thema gesprochen. Sie erinnerte sich laut Bollywood Bubble daran, wie sie nach der Geburt ihres zweiten Sohnes Jeh 25 Kilogramm zugenommen hatte. "Nach Jehs Geburt gab es diesen Moment, in dem ich dachte: 'Oh mein Gott, ich muss alles noch einmal machen'", gestand Kareena dem Publikum. Doch dieses Gefühl der Unsicherheit währte nur kurz. "Ich habe trotzdem fantastisch ausgesehen", fügte sie selbstbewusst hinzu.

In dem Gespräch unterstrich Kareena ihre entspannte Beziehung zum Essen und betonte, wie wichtig es für sie gewesen sei, niemals auf extreme Diäten zurückzugreifen. "Ich war immer ein pummeliges Kind, aber glücklich", gab sie zu. Schon als Teenager sei sie ein selbstbewusstes Mädchen gewesen, das ohne schlechtes Gewissen zu einer Tüte Chips gegriffen habe. Dieser positive Umgang mit ihrem Körper habe sie auch nach ihrem Gewichtsanstieg während der Schwangerschaft unterstützt. "Ich [...] habe nie versucht, mich selbst auszuhungern, um dünn zu sein", verriet die Bollywood-Bekanntheit. Für sie sei es nämlich nie darum gegangen, sich selbst zu verleugnen, sondern sich in der eigenen Haut wohlzufühlen.

Doch auch für die lockere Inderin gebe es klare Grenzen, speziell, wenn es um ihre Arbeit vor der Kamera geht. So scheute sich Kareena nicht, ihre Standpunkte über intime Szenen in Filmen zu äußern. In einem Interview mit Dirty Magazine erklärte sie, dass sie keine Sexszenen drehen wolle. "Ich weiß, dass ich mich dabei nicht wohlfühlen würde", ergänzte Kareena. Stattdessen betonte die Darstellerin, wie wichtig es sei, Sexualität respektvoll zu betrachten, bevor sie auf der Leinwand dargestellt wird. Sie betonte dabei, dass solche Szenen für sie nicht entscheidend für die Entwicklung einer Filmhandlung seien.

Instagram / kareenakapoorkhan Kareena Kapoor mit ihren Kindern Jeh und Taimur, Dezember 2024

Getty Images Kareena Kapoor, Februar 2014

