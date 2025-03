Das Startdatum für Joko und Klaas' neue Quizshow steht fest

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) bringen ein neues Format auf die heimischen TV-Bildschirme: "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". Der Starttermin für die Rateshow war bislang nicht bekannt. Jetzt lässt das Moderatoren-Duo auf dem Instagram-Account von ProSieben die Katze aus dem Sack: "Am Samstag geht's los mit 'Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)' – live um 20:15 Uhr irgendwo in Deutschland, auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn!"

Doch einige offene Fragen gibt es weiterhin für die Fans von Joko und Klaas. Wo die Quizshow, in der es um eine satte Gewinnsumme von 100.000 Euro geht, stattfindet, ist nämlich noch gänzlich unbekannt. "Ihr könnt am 22. März mitmachen, es wird live sein und einer oder eine kann 100.000 Euro gewinnen. Wie das alles funktioniert, das werden wir noch rechtzeitig bekannt geben. Und auch, wo das ist", kündigt Klaas die bevorstehende Sendung verheißungsvoll an. Nur so viel verraten die beiden: Die Show wird von "verschiedensten Orten" live gesendet.

In der Show Joko & Klaas gegen ProSieben treten die beiden Moderatoren gegen ihren Heimatsender an und spielen mit diesem um 15 Minuten Sendezeit. Zu ihrem fünfjährigen Sendungsjubiläum im vergangenen Jahr stand erstmals mehr auf dem Spiel: ProSieben stellte ihnen 24 Stunden Sendezeit zur Verfügung, falls sie die Jubiläums-Ausgabe gewinnen – und das haben sie tatsächlich! Während des von Joko und Klaas gestalteten 24-stündigen Programmtages wurde als Highlight zur Primetime die Pilotfolge von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" live übertragen.

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, Mai 2024

Seven.One / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

