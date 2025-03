Freunde von AnNa R. wenden sich mit großer Bitte an Fans

Am Montag wurde der plötzliche Tod von AnNa R. (✝55) bekannt. Die ehemalige Sängerin des deutschen Duos Rosenstolz hinterlässt eine große Lücke bei Freunden und Fans. Ihr Ableben lässt jedoch auch viel Spielraum für Spekulationen – die Gerüchteküche rund um ihren Tod und ihr früheres Leben brodelt. Deshalb wenden sich nun Freunde der Sängerin auf Instagram mit einer dringenden Bitte an ihre Unterstützer. "Seitdem wir Annas Tod am Montagnachmittag vermelden mussten, wird in Social-Media-Kanälen, in der Presse und im Fernsehen viel über das frühe Ende von Annas Leben spekuliert. [...] Es wäre jedoch nicht in Annas Sinn, sich an öffentlichen Meinungsäußerungen zu beteiligen", heißt es in einem Statement von Manfred Uhlig und Frank Wiedermann.

Zudem bedanken sie sich aber auch für die große Anteilnahme nach AnNas Tod. "Es tut gut, die schwere Last der Trauer nicht alleine aushalten zu müssen", erklären der musikalische Leiter ihrer Band und der Manager der "Gib mir Sonne"-Interpretin. Sie seien aktuell wegen ihres Todes völlig fertig. "Noch sind wir ratlos, wie wir mit dem plötzlichen Verlust des für uns besonderen Wesens von Anna umgehen sollen", gestehen die beiden. In den Kommentaren erhalten sie und AnNa viel Liebe von den Fans. "Danke Anna für deine Kraft in jeder Lebenslage, durch dein Lebenswerk haben wir dich für immer in unserem Herzen", schreibt ein User.

AnNas Todesursache ist bislang noch nicht geklärt. Heute Morgen kamen allerdings neue Details ans Licht. So erklärte der Oberstaatsanwalt und Pressesprecher Sebastian Büchner gegenüber RTL: "Es gab einen telefonischen Kontakt mit einem Bekannten, wohl vergangenen Mittwoch, und man hat sich wohl dann besprochen, am Sonntag noch einmal zu telefonieren." Die Musikerin wurde am Montag tot in ihrer Berliner Wohnung aufgefunden und soll bereits über einen Tag nicht mehr am Leben gewesen sein.

Getty Images Peter Plate und AnNa R., Rosenstolz

Getty Images AnNa R. im Dezember 2006

