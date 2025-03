Bekannter kontaktierte aus Sorge um AnNa R. (†) den Notarzt

Am Montag wurde die traurige Nachricht bekannt, dass AnNa (✝55) R. verstorben ist. Die ehemalige Sängerin der Band Rosenstolz wurde einen Tag zuvor tot in ihrer Berliner Wohnung aufgefunden. Wie der Oberstaatsanwalt und Pressesprecher Sebastian Büchner nun gegenüber RTL erklärt, sei es ein guter Freund gewesen, der sich Sorgen um sie gemacht und den Notruf gewählt habe. "Es gab einen telefonischen Kontakt mit einem Bekannten, wohl vergangenen Mittwoch und man hat sich wohl dann besprochen, am Sonntag noch einmal zu telefonieren", offenbart er.

Da es am Sonntag allerdings nicht zu dem besagten Telefonat kam und der Bekannte befürchtete, dass AnNa, die als Andrea Rosenbaum geboren wurde, etwas zugestoßen sei, kontaktierte er die Polizei und den Notarzt. "Sie ist dann am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in ihrer Wohnung aufgefunden worden", schildert Sebastian. Die Todesursache sei von dem herbeigerufenen Arzt daraufhin als "unklar" angegeben worden, weshalb automatisch ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen, aber eine Autopsie soll jetzt Gewissheit über die Hintergründe bringen.

Die Nachricht über das Ableben der Musikerin wurde am Montag über ihren Instagram-Account bekannt gegeben. "AnNa R. ist tot. Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und 'König:in' schockiert und verwirrt uns zutiefst", hieß es in dem Statement und ferner: "Sie hatte noch viele Musikpläne, als sie im Alter von 55 Jahren in Berlin verstarb. Möge ihre Botschaft der Empathie und klassenlosen Menschenliebe weite Kreise ziehen. Es wäre AnNas Wunsch gewesen. In tiefer Liebe und Dankbarkeit. Manne und Frank."

Getty Images AnNa R. und Peter Plate von Rosenstolz im März 2006

ActionPress / imagebroker.com Sängerin AnNa R.

