Staatsbankett: So schön strahlen die Royals der Niederlande

Die niederländischen Royals haben sich mal wieder ordentlich in Schale geworfen. Am vergangenen Dienstagabend empfingen König Willem-Alexander (57), seine Ehefrau Königin Máxima (53) sowie ihre älteste Tochter Prinzessin Catharina-Amalia (21) hochrangige Gäste im Paleis op de Dam in Amsterdam. Anlass der Feier war der Staatsbesuch des portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa. Beim Staatsbankett zogen vor allem die royalen Damen alle Blicke auf sich. Die älteste Tochter der Königsfamilie bewies mit einem Galakleid von Tadashi Shoji in Kornblumenblau ihr modisches Geschick. Dazu setzte sie das kostbare Hochzeitsdiadem ihrer Mutter perfekt in Szene.

Der Apfel fällt wohl nicht weit vom Stamm, denn auch Máxima bestach mit ihrem glamourösen Look. Auf dem Kopf trug die Adelige das Mellerio-Diadem, welches mit rubinroten Diamanten versehen ist. Passend dazu entschied sie sich für eine rote Robe von Jan Taminiau mit goldenen Zickzack-Akzenten. Die Royal-Lady ist nicht nur schön anzusehen, sie war auch recht nachhaltig unterwegs. Ihr Designer-Kleid hatte sie nämlich schon einmal ausgeführt. Im Oktober 2019 wurde sie in der schicken Robe beim Staatsbankett anlässlich der Krönung von Kaiser Naruhito abgelichtet.

Erst vor wenigen Tagen hatte das niederländische Königshaus schon Grund zu feiern: Amalia wurde 21 Jahre alt! Die Kronprinzessin der Niederlande ließ an ihrem besonderen Tag die Herzen der Fans höherschlagen. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Royals wurden aktuelle Schnappschüsse von der jungen Blondine geteilt. In einem eleganten Trenchcoat, kombiniert mit einem dunkelbraunen Strickpullover und blauer Jeans, zeigte sie sich entspannt und stilvoll. Begeisterte Fans überschütteten die Prinzessin mit Glückwünschen. Einer ihrer Bewunderer schrieb: "Herzlichen Glückwunsch und euch allen einen festlichen Tag." Ein anderer schwärmte: "Sie ist so hübsch! Herzlichen Glückwunsch!"

Instagram / koninklijkhuis Prinzessin Catharina-Amalia, Dezember 2024

Getty Images Königin Máxima beim Staatsbankett für den portugiesischen Präsidenten, Dezember 2024

