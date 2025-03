Louis Tomlinson und Zaras Liebelei schreitet schnell voran

Louis Tomlinson (33) und Zara McDermott (28) sorgen derzeit für Schlagzeilen. Wie Insider verraten, soll sich ihre Romanze rasant entwickeln. Der Sänger und der Reality-TV-Star bestätigten ihre Beziehung, nachdem sie bei einem gemeinsamen Dinner in einem Boutique-Hotel fotografiert wurden. Louis hatte ein entspanntes Date geplant, weit weg vom Rampenlicht – und so genossen die beiden Fisch und Chips sowie Cocktails in einer intimen Atmosphäre. Allerdings wurde das Paar früher als geplant entdeckt, was ihre Absicht, die Beziehung zunächst privat zu halten, durchkreuzte. "Zara mag ihn wirklich, wirklich. Sie sind erst seit kurzer Zeit zusammen, aber sie verstehen sich eindeutig sehr gut und genießen die Gesellschaft des anderen", äußert sich eine Quelle gegenüber Mail Online.

Für Zara scheint die neue Beziehung nach einer schwierigen Zeit ein Neuanfang zu sein. Ihre langjährige Beziehung mit Sam Thompson (32), bekannt aus "Made in Chelsea", endete erst vor wenigen Monaten. Freunde berichten, dass Zara sehr glücklich sei und die neue Verbindung ihr gut tue. Louis, der als ehemaliges Mitglied von One Direction weltweit bekannt ist, soll das Treffen mit Bedacht arrangiert haben, um im Alltagstrubel ungestört Zeit miteinander verbringen zu können. Wie Insider betonen, sollen Louis und Zara viele Gemeinsamkeiten haben und eine unbeschwerte Zeit miteinander genießen, auch wenn alles noch recht frisch sei.

Die Beziehung kommt für Zaras Ex-Freund Sam offenbar überraschend. Obwohl die beiden bereits seit einiger Zeit getrennt sind, erklärte Sam kürzlich in Paul C. Brunsens Podcast "Staying Relevant", er konzentriere sich aktuell auf sich selbst und das Leben zu Hause. Die Aussage "Ich nehme an, dass viele Menschen nach Bestätigung in anderen Menschen suchen und sie suchen sofort nach der anderen Person, um dieses Loch zu füllen", könnte als subtiler Seitenhieb gegenüber Zara interpretiert werden. Für Zara und Louis scheint vor allem eines klar: Sie möchten sich frei von äußeren Einflüssen auf ihr Glück konzentrieren und diese neue Phase ihres Lebens genießen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zara McDermott im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Thompson und Zara McDermott, 2021

Anzeige Anzeige