Ex Sam ist überrascht von Zara McDermotts Romanze mit Louis

Sam Thompson (32), bekannt aus der Reality-TV-Show "Made in Chelsea", wurde Berichten zufolge von der Nachricht überrumpelt, dass seine Ex-Freundin Zara McDermott (28), mit der er fünf Jahre lang liiert war, nun angeblich mit dem ehemaligen One Direction-Star Louis Tomlinson (33) zusammen ist. "Sam ist offensichtlich über die Neuigkeiten am Boden zerstört, er war jahrelang mit Zara zusammen und die Trennung hat ihn hart getroffen. Er nimmt sich etwas Zeit, um sich auf sich selbst zu konzentrieren – es hat ihn komplett überrascht und beschämt", erklärt eine Quelle gegenüber The Sun.

Sam habe es besonders getroffen, dass Zara so schnell weitergezogen sei, während er selbst noch stark an der Trennung zu knabbern habe: "Er fand die Trennung nicht einfach und versucht, sich zu beschäftigen, um auf andere Gedanken zu kommen, indem er sich auf seine Arbeit, Freunde und Familie konzentriert. Aber jeder sieht, dass er kämpft und einfach etwas Zeit braucht, um die Dinge zu überdenken." Vor allem seine Freunde und seine Familie geben dem TV-Star in dieser schweren Zeit Kraft, wie der Insider klarstellt. Trotz seines Herzschmerzes wolle er nun mit dem Liebes-Aus abschließen. "Obwohl es ein paar harte Monate waren, ist Sam entschlossen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und nach vorne zu schauen. Er blickt jetzt in die Zukunft und auf all die aufregenden Projekte, die er vorhat", betont der Informant weiter.

Erst im Dezember beendete Zara ihre fünfjährige Beziehung mit Sam. Mittlerweile scheint sie sich aber wieder voll ins Datingleben zu stürzen: Gerade erst wurde sie mit Louis bei einem gemeinsamen Dinner-Date in einem Hotel in Suffolk gesehen. Gäste berichteten gegenüber Mirror, dass die beiden vertraut und ausgelassen wirkten. Zudem sollen sie Händchen gehalten und viel gelacht haben. "Sie sahen aus wie ein glückliches Paar", behauptete ein Beobachter gegenüber dem Blatt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Thompson und Zara McDermott, 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Anzeige Anzeige