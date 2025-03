Sam Thompson geht es wegen Zaras neuer Liebe sehr schlecht

Zara McDermott (28) ist offenbar frisch verliebt. Einer, der sich wohl nicht so recht für das Liebesglück der TV-Persönlichkeit freuen kann, ist ihr Ex Sam Thompson (32). Der "Made in Chelsea"-Star hat noch ganz schön an der Trennung, die Ende des vergangenen Jahres öffentlich wurde, zu knabbern. Wie sehr der Realitystar noch unter dem Liebes-Aus leidet, machte er einmal mehr in seinem Podcast "Staying Relevant" deutlich: "Ich habe Angst davor, wie es jetzt weitergeht." In was für einer emotionalen Lage er sich derzeit befindet, erklärte er an einem sehr bildlichen Beispiel: "Ich stelle mir mein Leben so vor, dass es ein Flugzeug gibt und der Pilot ist ohnmächtig geworden und es wird gefragt: 'Kann jemand ein Flugzeug fliegen?' und es heißt 'Nein, aber wir setzen Sam ins Cockpit'. [...] Und ich muss dieses Ding landen, aber habe keine Ahnung, was ich tue."

Um sich von der Liebesflaute abzulenken, setzt der TV-Star auf freundschaftliche Beziehungen statt auf romantische Verbindungen, wie er weiter verriet: "Ich nehme an, dass viele Menschen Bestätigung in anderen Menschen suchen. [...] Dieses Gefühl der Begeisterung, wenn sie mit jemandem reden, der neu ist. Ich kann das aber nicht." Als er von der Romanze seiner Ex erfuhr, lenkte er sich dementsprechend nicht mit anderen Frauen ab, sondern schnappte sich seine engsten Freunde und jettete nach Sizilien für einen Golftrip.

Anders als ihr Ex ist Zara nach der Trennung offenbar schnell weitergezogen und hat ihr Herz scheinbar neu verschenkt. Vor wenigen Tagen wurden die Love Island-Bekanntheit und Sänger Louis Tomlinson (33) bei einem gemeinsamen Dinner-Date in einem Hotel in Aldeburgh, Suffolk, gesichtet. Gegenüber Mirror berichteten Beobachter, wie vertraut sie dabei ausgesehen hätten: "Sie sahen aus wie ein glückliches Paar." Doch das war nicht das erste Mal, dass die beiden die Gerüchteküche anheizten. Bereits in den Wochen zuvor seien sie mehrfach bei intimen Treffen erwischt worden.

Getty Images Zara McDermott im März 2025

Getty Images Louis Tomlinson im Februar 2025

