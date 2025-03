Gerüchte: Sind Zara McDermott und Louis Tomlinson ein Paar?

One Direction-Star Louis Tomlinson (33) und Zara McDermott (28), bekannt aus der Reality-TV-Show Love Island, wurden bei einem gemeinsamen Dinner-Date in einem Hotel in Aldeburgh, Suffolk, gesichtet. Gäste berichteten, dass die beiden bei Fish and Chips und Cocktails eine ausgelassene und vertraute Zeit miteinander verbrachten, Händchen hielten und viel lachten. "Sie sahen aus wie ein glückliches Paar", erzählte ein Beobachter laut dem Mirror UK. In den letzten Wochen wurden die beiden bereits mehrfach auf Dates gesehen, was bei Fans Spekulationen über eine aufkeimende Romanze entfacht hatte.

Insider berichteten dem britischen Magazin The Sun, dass Louis das romantische Wochenende für Zara speziell geplant haben soll und dabei seine charmante Seite zeigte. "Louis ist ein echter Gentleman", verriet die Quelle. "Er war sehr aufmerksam und wollte, dass es etwas Besonderes wird." Das Paar sei bisher langsam vorgegangen und genieße einfach die gemeinsame Zeit. Zudem wurde es für die Fans in den sozialen Medien spannend: Dort folgen nicht nur Louis und Zara einander, sondern auch seine Schwestern Lottie, Daisy und Phoebe – ein kleiner, aber vielsagender Hinweis auf den möglichen Beginn ihrer Beziehung.

Zara beendete im Dezember ihre fünfjährige Beziehung mit Sam Thompson (32), populär aus "Made In Chelsea", und scheint nun dabei zu sein, nach vorne zu schauen. Louis hingegen ist für seine enge Bindung zu seiner Familie bekannt, was auch Teil der Grundlage für die Verbindung zu Zara sein könnte. Es wird spekuliert, dass die beiden sich möglicherweise über die Tomlinson-Schwestern kennengelernt haben. Zuvor engagierte sich Zara stark für Dokumentationen, wie beispielsweise zu Gesetzesänderungen im Bereich digitaler Gewalt, was gewisse Schnittpunkte mit den Interessen von Louis' Familie haben könnte. Ob sich aus dem jungen Glück mehr entwickelt, bleibt abzuwarten. Fans verfolgen die beiden jedenfalls gespannt.

Getty Images Louis Tomlinson, März 2023

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott im engen roten Abendkleid, Januar 2025

