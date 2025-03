Erster Trailer: "Black Mirror" geht schon im April weiter

Nach fast zwei Jahren Wartezeit ist es endlich so weit: Am 10. April 2025 feiert die siebte Staffel der gefeierten Netflix-Serie Black Mirror ihre Premiere und verspricht sechs neue Folgen voller dystopischer Visionen. Bereits der YouTube-Trailer sorgt für Aufregung, denn neben einer Starbesetzung um Namen wie Issa Rae, Awkwafina (35) und Paul Giamatti (57) bringt die Staffel gleich zwei große Highlights mit sich: Will Poulter (32) kehrt nach seinem Auftritt im interaktiven Film "Bandersnatch" in die Welt von "Black Mirror" zurück. Außerdem wird die Episode "USS Callister", eine Fortsetzung der ikonischen vierten Staffel, die alten Charaktere wieder zusammenführen.

Die siebte Staffel bleibt ihrem unverkennbaren Ansatz treu, technologische und gesellschaftliche Albträume zu erforschen, bringt aber frische Elemente ins Spiel. Serienschöpfer Charlie Brooker versprach auf der Netflix Geeked Week 2024 eine Mischung aus verschiedenen Genres und emotionalen Facetten – von schockierend bis humorvoll. Laut dem Trailer wird die Staffel Themen wie künstliche Intelligenz, menschliches Bewusstsein und Virtual Reality aufgreifen. Auch eine Episode namens "Hotel Reverie", inspiriert vom klassischen Schwarz-Weiß-Kino der 1940er Jahre und vergleichbar mit der Fanfavoritin "San Junipero", lässt auf eine besondere Atmosphäre hoffen.

"Black Mirror" wurde ursprünglich 2011 von Charlie Brooker für den britischen Sender Channel 4 entwickelt und später von Netflix übernommen. Seitdem hat sich die Serie als moderne Sci-Fi-Institution etabliert. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter mehrere Emmys, und wird immer wieder für ihre einzigartigen Geschichten gefeiert – die sowohl die Begeisterung für als auch die Gefahren moderner Technologien zeigen. Besonders bemerkenswert: Neben den gesellschaftskritischen Botschaften begeisterte "Black Mirror" auch mit seinem hochkarätigen Cast. Fans dürfen also gespannt sein, wie die neuen Episoden an das ebenso düstere wie faszinierende Vermächtnis der Serie anknüpfen werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Poulter, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Brooker im April 2024 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Anzeige