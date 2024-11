Anthony Mackie über kuriose Überfälle am "Black Mirror"-Set

Anthony Mackie (46), bekannt aus Filmen wie "Avengers: Endgame", hat gegenüber Entertainment Weekly eine überraschende Anekdote über die Dreharbeiten zu seiner Black Mirror-Episode erzählt. Während der Arbeiten an der Folge in São Paulo, Brasilien, soll ein junger, nerdiger Kollege innerhalb von nur vier Tagen dreimal ausgeraubt worden sein. "Jedes Mal, wenn er das Hotel verließ, kam jemand hinter ihm her, schubste ihn hinter einen Müllcontainer und nahm ihm seine Sachen ab", berichtete Anthony. Nach dem dritten Vorfall durfte der junge Mann das Hotel zwei Monate lang nicht mehr verlassen.

Trotz dieser beunruhigenden Ereignisse betonte Anthony mit einem Augenzwinkern: "Niemand hat mich ausgeraubt!" Die Dreharbeiten zu der Episode "Striking Vipers" waren für das gesamte Team eine besondere Erfahrung. In dieser Folge spielt der 46-Jährige die Rolle von Danny Parker, der über ein Virtual-Reality-Spiel in eine ungewöhnliche Beziehung zu seinem besten Freund Karl, gespielt von Yahya Abdul-Mateen II, gerät. Die Produktion von "Black Mirror" ist dafür bekannt, an verschiedenen internationalen Schauplätzen zu drehen, was manchmal unerwartete Herausforderungen mit sich bringt.

Neben seiner Arbeit an "Black Mirror" erinnert sich Anthony auch gern an seine ersten Schritte in der Filmindustrie. Sein Filmdebüt gab er an der Seite von Eminem (52) in "8 Mile", wo er den Rapper Papa Doc verkörperte. Auch damals passierte etwas Erstaunliches nach einer After-Party, bei der es zu einem heftigen Zwischenfall mit einem aggressiven Gast kam: "Dieser Typ hat sich mit der Security geprügelt, wurde rausgeworfen und kam zurück, um eine Mülltonne durch das Fenster zu werfen", erzählte Anthony. Solche Erlebnisse haben ihn geprägt und zu dem vielseitigen Schauspieler gemacht, der er heute ist.

Anzeige Anzeige

Netflix Teaser der 6. Staffel von Black Mirror

Anzeige Anzeige

Getty Images Anthony Mackie im April 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige