Das gebannte Warten hat ein Ende! Die dystopische Serie Black Mirror begeistert seit 2011 Fans auf der ganzen Welt. Seitdem sind 22 Folgen in fünf Staffeln erschienen, die die verschiedenen Auswirkungen von Technik und Medien auf die moderne Gesellschaft thematisieren. Im Jahr 2019 erschien die letzte Staffel der Science-Fiction-Serie. Jetzt gibt es endlich gute Neuigkeiten: Es wird eine Fortsetzung geben!

Wie Variety berichtete, wird es eine sechste Staffel geben, die mehr Folgen enthalten wird als die Vorgängerstaffel, die nur aus drei Episoden bestand. Die neue Staffel soll sogar noch filmischer sein, da jede Folge wie ein einzelner Film behandelt werden soll. Quellen haben zudem behauptet, dass das Casting zurzeit im vollen Gange sei. Das sind vermutlich gute Nachrichten für alle Fans der Serie, die ganze drei Jahre in Unwissenheit gelebt haben.

Die fünfte Staffel hatte die Fans bereits mehr als begeistert. "Ich bin noch nicht einmal in der Mitte der Episode von 'Black Mirror' und es ist schon mehr als gruselig! Wow! Einfach nur erschreckend", schrieb ein Twitter-User damals. Unter anderem spielten dort Miley Cyrus (29) und Andrew Scott (45) in den Hauptrollen. Damit können die Fans gespannt darauf warten, was sie in der sechsten Staffel erwartet.

Stuart Hendry/Netflix Asim Chaudhry, Will Poulter und Fionn Whitehead in "Black Mirror: Bandersnatch"

Getty Images Miley Cyrus bei der Fashionshow von Tom Ford im Februar 2020

Getty Images Andrew Scott, "Black Mirror"-Darsteller

