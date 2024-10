"Black Mirror" geht 2025 in die lang ersehnte siebte Staffel

Die Fans der beliebten Science-Fiction-Serie Black Mirror müssen sich noch bis 2025 gedulden, bis die nächste Staffel auf Netflix zu sehen ist. Das bestätigte der Streaming-Dienst jetzt offiziell auf seiner Plattform Tudum. "Black Mirror", bekannt für dystopische Erzählungen rund um technologische Entwicklungen, wird in der neuen Staffel erneut sechs aufregende Episoden präsentieren, deren Besetzung sich definitiv sehen lassen kann. Unter anderem sind diesmal Awkwafina (35), Peter Capaldi und Tracee Ellis Ross (51) dabei. "Wir haben so große Namen im Cast, dass es peinlich ist", erklärte Drehbuchautor Charlie Brooker laut kino.de.

Obwohl die genaue Handlung der einzelnen Episoden noch unter Verschluss gehalten wird, freut sich die "Black Mirror"-Gemeinde besonders auf die Fortsetzung der "USS Callister"-Folge aus der vierten Staffel. Die Erzählung, die an Bord eines Raumschiffs spielt, wird die Rückkehr bekannter Charaktere beinhalten, darunter Billy Magnussen (39) als Valdack und Cristin Milioti als Nanette Cole. Hauptdarsteller Jesse Plemons (36), bekannt aus Breaking Bad, hatte in der vierten Staffel in der Rolle des Robert Daly bereits bleibenden Eindruck hinterlassen, als er in einem von ihm mitentwickelten Online-Multiplayer-Spiel begann, seine Crew mit strenger Hand durch die Galaxie zu manövrieren.

"Black Mirror" gilt seit der Erstausstrahlung im Jahr 2011 als Wegbereiter im Science-Fiction-Genre. Und auch für die anstehende siebte Staffel haben sich die Schöpfer der Serie wieder ordentlich ins Zeug gelegt. "Einige der Episoden sind zutiefst unangenehm, einige ziemlich lustig und andere emotional", erklärte Produzent Charlie Brooker laut kino.de. Mit der neuen Staffel soll das Publikum erneut in eine hoch technisierte Welt entführt werden, in der sich drängende moralische Fragen auftun. Es bleibt abzuwarten, ob die kommenden Folgen die hohen Erwartungen der Fans erfüllen und wie die neuen Cast-Mitglieder in die dystopische Welt eingebunden werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesse Plemons im März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Brooker im April 2024 in Hollywood

Anzeige Anzeige