Endlich: Neuer Trailer von "Black Mirror" Staffel 7 ist da

Black Mirror kehrt mit Staffel sieben zurück. Netflix hat einen Trailer auf X veröffentlicht, der bereits für Gesprächsstoff sorgt. Ab dem 10. April 2025 werden die sechs neuen Episoden weltweit verfügbar sein. Der Trailer verrät neben dem Starttermin auch die Titel der Folgen, darunter "Common People", "Bête Noire" und die Fortsetzung des Fan-Favoriten "USS Callister". Diese Episode knüpft an die beliebte Geschichte aus Staffel vier an – eine düstere Star-Trek-Parodie, die nun mit "USS Callister: Into Infinity" ein neues Kapitel aufschlägt. Auch der Cast der Staffel kann sich sehen lassen: Mit von der Partie sind hochkarätige Stars wie Emma Corrin, Rashida Jones (49), Peter Capaldi, Awkwafina (35) und Will Poulter (32).

Die Serie, bekannt für ihre fesselnden Geschichten über technologische Albträume, bleibt ihrem Konzept auch in Staffel sieben treu. So dreht sich "Common People" um einen Mann, der seine Frau durch ein innovatives, aber moralisch fragwürdiges System am Leben hält, während "Plaything" die düstere Vergangenheit eines rätselhaften 90er-Videospiels enthüllt. Etwas leichter geht es in "Hotel Reverie" zu, einer Hommage an die Hollywood-Klassiker, in der eine Schauspielerin in einer surrealen, KI-gesteuerten Welt gefangen ist. Besonders die Rückkehr von "USS Callister" sorgt unter Fans für Vorfreude, denn hier muss die Crew ohne ihren ursprünglichen Captain Robert Daly ums Überleben kämpfen – und das in einem endlosen, virtuellen Kampf, der an moderne Multiplayer-Spiele erinnert.

Die Reaktionen auf den Trailer reichen von begeisterter Vorfreude bis zu kritischen Kommentaren. Einige Fans loben die "einzige gute Show auf Netflix", während andere den prominenten Cast kritisieren: "Ich mochte die Serie lieber, als sie unbekannte Schauspieler hatte", schrieb ein Nutzer. "Black Mirror"-Mastermind Charlie Brooker versprach jedoch bereits, dass die Zuschauer auf ihre Kosten kommen werden. In einem früheren Interview mit Deadline verriet er: "Die Leute können sich auf jede Menge Emotionen und hoffentlich eine gute Portion Gänsehaut freuen."

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Will Poulter und Emma Corrin

Netflix Aaron Paul in "Black Mirror"

