Zu Halloween hat sich Miley Cyrus (26) wieder als ihre geliebte Netflix-Figur präsentiert. Der Sängerin und Schauspielerin wurde vor einigen Monaten eine große Ehre zuteil: Sie durfte die Hauptrolle in einer Folge der fünften Staffel der Erfolgs-Science-Fiction-Serie Black Mirror verkörpern: Ashley O, eine Sängerin, deren Seele in eine Puppe transplantiert wurde. Vom coolen Style ihrer Rolle war Miley total fasziniert, sie nannte sogar kurzzeitig ihren Instagram-Kanal Ashley O. Ende Oktober hat sie sich im Netz erneut in die Figur verwandelt!

An Halloween postete die 26-Jährige ein Zeitraffer-Video auf Instagram, in dem sie die Arbeit der Maskenbildner festhielt: Miley zeigt sich umgeben von mehreren Personen, die ihr bei ihrem Kostüm helfen. Beispielsweise bekommt sie zuerst eine pinke Perücke aufgesetzt, es folgt eine Glitzerkappe und dann werden ihr Stiefel angezogen. "Alle ziehen sich heute Abend ihr Ashley-O-Kostüm an", kommentierte Miley den Clip. Zu ihrem Halloween-Outfit hatte sie Ashley wohl nicht auserkoren – vielmehr wollte sie mit der Set-Aufnahme ihren Fans Kostümideen in letzter Minute schicken.

Wenig später teilte Miley mehrere Schnappschüsse mit ihrem Freund Cody Simpson (22) im Partnerkostüm. Der Sänger hatte sich als Rock-Legende Billy Idol (63) verkleidet – die "Mother's Daughter"-Interpretin mimte dessen frühere Freundin Perri Lister und hatte sich dafür in ein heißes Lackkleid geschmissen.

Netflix Miley Cyrus in der fünften Staffel von "Black Mirror"

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus als Netflix-Charakter Ashley O

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus und Cody Simpson als Perri Lister und Billy Idol

