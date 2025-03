König Charles und Camilla genießen Frühling mit Pub-Besuch

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) haben ihren Besuch in Belfast mit einer charmanten Geste für die Anwesenden begonnen, wie Daily Mail berichtet. Am Mittwoch spazierte das royale Paar durch die malerische Commercial Court, wo sie herzlich von Einheimischen begrüßt wurden. Camilla, gekleidet in einem smaragdgrünen Outfit, verlieh Charles' Anzug mit einer frisch gepflückten Narzisse im Knopfloch eine frühlingshafte Note. Gemeinsam besuchten sie eines der berühmtesten Pubs der Gegend. Im "The Friend at Hand" verkosteten sie Whisky und stießen mit den Zuschauern an. Während Charles charmant mit Händlern plauderte, widmete Camilla ihre Zeit besonders den Frauen der Region.

Die Reise hatte nicht nur gesellige Momente zu bieten, sondern auch ein dicht gefülltes Programm. Während Charles den Newforge Sports Complex und einen Event-Hub besuchte, um mit Vertretern der nordirischen Sportverbände ins Gespräch zu kommen, richtete Camilla den Fokus auf das Atlas Women's Centre. Dieses Zentrum unterstützt Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden, und bietet eine Vielzahl von Angeboten, darunter Kurse, Workshops und Betreuungseinrichtungen. Camilla zeigte großes Interesse an den persönlichen Geschichten der Frauen und nahm aktiv an einer Nähgruppe sowie an einer Gesangs- und Zeichenstunde teil. Auch die Kunstszene kam während der Reise nicht zu kurz: Eine lokale Galerie bot dem Paar Einblicke in die Werke nordirischer Künstler.

Trotz ihrer intensiven royalen Verpflichtungen legen Charles und Camilla großen Wert darauf, ihre Beziehung zu pflegen. Ihr Auftreten in Belfast, insbesondere kleine Gesten wie Camillas Umsicht oder ihr ausgelassenes Lachen beim Whisky-Tasting, zeugen von ihrer Verbundenheit. Dass das Paar auch Zeit für sich allein schätzt, ist kein Geheimnis. Während Camilla gelegentlich die Wochenenden in ihrem geliebten Ray Mill House verbringt, zieht sich Charles oft in seine Residenzen zurück. Doch ihre gemeinsamen öffentlichen Auftritte zeigen, dass sie ihre unterschiedlichen Lebensstile gekonnt miteinander vereinbaren und als Team auftreten – in guten wie in turbulenten Zeiten der Monarchie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla im Dezember 2024 in London

Anzeige Anzeige

Millie Pilkington König Charles III. im Januar 2025

Anzeige Anzeige