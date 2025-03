König Charles & Camilla verbringen Wochenenden oft getrennt

Königin Camilla (77) und König Charles III. (76) verbringen häufig ihre Wochenenden getrennt voneinander, obwohl sie in diesem Jahr ihr 20. Ehejubiläum feiern. Während sich der König oft in den royalen Residenzen Highgrove oder Sandringham aufhält, zieht sich Camilla auf ihr Anwesen Ray Mill House in Wiltshire zurück. Dieses Haus gehört ihr bereits seit 1994, und sie machte schon vor der Hochzeit mit Charles klar, dass sie es als Rückzugsort behalten würde. Die royale Expertin Ingrid Seward erklärte gegenüber Fabulous: "Sie fährt jedes Wochenende [in das Ray Mill House], wenn sie kann, und im Sommer, um Zeit mit ihren Enkeln und Kindern zu verbringen, und das ist etwas, das weit weg von der königlichen Welt ist."

Der Landsitz bietet der Königin einen Kontrast zum geordneten Palastleben. Laut Ingrid schätze es Camilla, dort ungezwungen Zeit in "dreckigen" Jeans und ohne die ständigen Blicke des Personals verbringen zu können. Das Haus sei für sie ein Ort, um zu entspannen, fernab der Zwänge der Monarchie. "Hier kann sie ihre Schuhe ausziehen, sich mit einem Gin Tonic auf die Couch setzen und 'Coronation Street' schauen", zitierte Express einen Insider. Charles, der diese Serie nicht ausstehen kann, bleibt derweil der Ordnung seiner bevorzugten Residenzen treu. Außerdem hieß es von Ingrid: "Sie muss sich auch nicht darum kümmern, wie die Wohnung aussieht – Charles ist so pingelig, wenn es um Ordnung geht, während sie ihre Sachen überall herumliegen lässt."

Das ländliche Ray Mill House ist allerdings mehr als nur eine "Auszeit-Immobilie". Für Camilla war das Anwesen viele Jahre ihr Zuhause und ein Ort voller persönlicher Erinnerungen. Mit seiner luxuriösen Ausstattung inklusive Pool, Ställen und Gärten bietet es genau den Komfort, den die Königin sucht, wenn sie sich von ihrer Rolle als Royal lösen möchte. Trotz der Trennung am Wochenende scheint die Ehe der beiden stabil zu sein. Kürzlich erwarb der König das Anwesen neben Camillas Haus, um es vor einer kommerziellen Nutzung als Hochzeitslocation zu schützen. Zudem verbringen Camilla und Charles die Wochentage überwiegend gemeinsam in Clarence House und treten bei offiziellen Anlässen geschlossen auf, was zeigt, dass sie trotz der räumlichen Distanz ihre Beziehung harmonisch gestalten.

