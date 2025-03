Leyla Lahouar ist enttäuscht von "Let's Dance"-Teilnahme

Leyla Lahouar (28) hat in der RTL-Show Let's Dance eine schwierige Zeit hinter sich. Im offiziellen "Let's Dance"-Podcast zieht Leyla ein ernüchterndes Fazit: "Es ist absolut nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe." Besonders enttäuschend sei für sie das rücksichtslose Feedback im Netz gewesen, das sie von Reality-TV-Zuschauern in dieser Form nicht erwartet habe. "Es war alles einfach Scheiße", bringt sie ihre Erfahrungen auf den Punkt. Ihr Tanzpartner Sergiu zeigt sich ebenfalls frustriert und teilt seine Gedanken zu den Hass-Kommentaren: "Ich habe gedacht, das ist ein bisschen krank, ehrlich gesagt." Die mühevollen Trainingsstunden hätten aus seiner Sicht mehr Anerkennung verdient und die vielen negativen Online-Kommentare hätten ihn schlicht sprachlos gemacht.

Bereits der Start der Tanzshow verlief für die Promi Big Brother-Teilnehmerin holprig: Wegen einer Krankheit musste Leyla die erste reguläre Show aussetzen, was nicht ohne Kritik im Netz blieb. Auch in den darauffolgenden Wochen hagelte es teils harsche Kommentare – von der Jury und den Zuschauern. Nach einem Foxtrott mit ihrem Tanzpartner Sergiu Maruster war für die Reality-Darstellerin und den Profitänzer bereits in der dritten Show Schluss.

Abseits des Showfrustes stehen für Leyla und Sergiu aber erfreuliche Ereignisse an. Die Influencerin wird im August ihren Verlobten Mike Heiter (32) an der romantischen Amalfi-Küste heiraten, den sie während ihrer Teilnahme am RTL-Dschungelcamp kennengelernt hat. Auch Sergiu hat allen Grund zur Freude: Er und seine Ehefrau, die ebenfalls bei "Let's Dance" auf dem Parkett steht, planen wenige Tage später ebenfalls ihre kirchliche Hochzeit. Nach der turbulenten Phase in der Tanzshow können beide nun ihre privaten Meilensteine genießen.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Sergiu Maruster bei den "Let's Dance"-Proben 2025

Getty Images Leyla Lahouar und Sergiu Maruster bei "Let's Dance"

